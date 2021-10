V noci může mrznout, přes den i 15 stupňů. Na příští týdny předpovídají meteorologové průměrné teploty

Začal poslední říjnový týden, teploty ale budou i dál docela příjemné. Například tento týden budou stoupat až k 15 stupňům. A k tomu má většinou svítit slunce. Z dalších týdnů bude pravděpodobně relativně nejchladnější a nejdeštivější ten od 8. listopadu, vyplývá z měsíčního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Srážky budou v období průměrné nebo podprůměrné. Praha 19:56 25. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vyšehradský železniční most | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Nejtepleji by mohlo být v sobotu, kdyby teploty mohly vystoupat na 12-16 stupňů. Ale právě na přelomu končícího týdne a příštího se nám začne ochlazovat,“ říká pro Radiožurnál Štefan Handžák z Českého hydrometeorologického ústavu.

V noci může v tomto týdnu mrznout, zejména při uklidnění větru, od soboty už meteorologové předpovídají noční minima nad bodem mrazu. Denní maxima se v tomto týdnu budou držet většinou mezi deseti a 15 stupni Celsia. Slabě pršet by mohlo jen v úterý.

Týdenní průměr maximálních teplot se tak postupně sníží z 12 stupňů Celsia v nynějším týdnu na šest stupňů po polovině listopadu. Týden od 8. listopadu by měl být nejchladnější v porovnání s dlouhodobým průměrem. Teploty podle meteorologa mají dosahovat maximálně 10 stupňů Celsia. V noci se pak přiblíží bodu mrazu.

„Období od 25. října do 21. listopadu 2021 bude na našem území jako celek teplotně průměrné až slabě podprůměrné,“ doplňuje ve výhledu ČHMÚ.

Déšť a sníh

„Vypadá to tak, že srážek bude minimálně do 7. listopadu. Až potom druhá část období, od 8. listopadu do 21. listopadu, tam by denní úhrny mohly být do 5 milimetrů,“ říká meteorolog. Celkově by období mělo být na srážky podprůměrné nebo průměrné.

Průměrný úhrn srážek pro následující čtyři týdny je 43 milimetrů. Podle záznamů vedených od roku 1941 zatím nejméně napršelo v roce 1983, kdy meteorologové naměřili čtyři litry na metr čtvereční. Nejvíce srážek spadlo v roce 1998 s úhrnem 92 milimetrů.

Průměrná teplota pro období od 25. října do 21. listopadu je šest stupňů Celsia. Nejtepleji bylo v roce 2013, kdy průměr činil 8,2 stupně. Zatím nejnižší průměr jeden stupeň Celsia meteorologové zaznamenali v roce 1941.

Sněžit by v tomto období na celém území ještě nemělo. „Máme k dispozici materiály na 15 dnů dopředu a vypadá to, že může být maximálně nad 1000 metrů nad mořem, ale v nižších polohách ne,“ popisuje Handžák.

Měsíční výhled je založen na numerických předpovědních modelech a vyjadřuje celkový charakter počasí, nepostihuje proto všechny možné výkyvy, upozorňuje ČHMÚ. Úspěšnost výhledu se podle meteorologů pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se často blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám pro daná období.