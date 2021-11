Do listopadu spadne méně srážek než obvykle, míní meteorologové. Teploty budou bez větších výkyvů

Až do prosince bude v Česku přetrvávat počasí bez velkých teplotních výkyvů, podobně jako od poloviny října. Teploty se budou pohybovat kolem průměrů typických pro toto roční období. Do konce listopadu bude méně srážek. Vyplývá to z výhledu počasí, který v pondělí zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Praha 19:11 15. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít