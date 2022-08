Vlna vysokých teplot poleví postupně od západu Čech. Z Německa přichází studená fronta, přinese i déšť

Teplotní rekordy pro 18. srpen ve čtvrtek padly či byly vyrovnány zhruba na polovině stanic, které měří teplotu v Česku alespoň 30 let. Na deseti stanicích přesáhla čtvrteční odpolední maxima teplotu 35 stupňů Celsia. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, a to 36 stupňů Celsia. Uvedla to Petra Sýkorová z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Praha 18:23 18. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít