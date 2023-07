Vlny veder zachvátily tři kontinenty, na vině je klimatická změna

Jsou to teprve dva týdny, co vědci zaznamenali pravděpodobně nejteplejší dny v novodobé historii. Horka tento týden zachvátila hned tři kontinenty a znovu padaly teplotní rekordy v řadě měst na severní polokouli. Příčinami i důsledky současné vlny veder se zabývá americký deník The New York Times.

Svět ve 20 minutách Phoenix 12:40 24. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít