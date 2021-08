Září přinese mírné oteplení. Meteorologové čekají týdenní maxima kolem 20 stupňů a průměrné srážky

Po deštivém a chladném úterý se bude od středy postupně oteplovat, srážky do konce týdne také vymizí. Týdenní průměrná maxima kolem 20 stupňů Celsia meteorologové očekávají až do konce září. Vyplývá to z týdenní předpovědi a měsíčního výhledu počasí, které v pondělí zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

