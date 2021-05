Aktuální změny počasí odpovídají normálu. ‚Spíš se z něj vymykaly poslední roky,‘ říká expert

Sněžení a mráz, pak letní teploty a nyní déšť a chlad. Na takové počasí v dubnu a v květnu nejsou obyvatelé České republiky příliš zvyklí. V posledních letech totiž bylo v tomto období teplo a sucho. Podle náměstka ředitele Českého hydrometeorologického ústavu Jana Daňhelky se ale období mezi lety 2014 a 2019 svým charakterem vymykalo z běžného normálu. V rozhovoru pro iROZHLAS.cz řekl, že před tím se charakter počasí často měnil. Praha 12:19 12. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vysoké teploty z posledních dní vystřídal ve středu déšť a chladné počasí (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Aktuálně zažíváme opravdové „aprílové“ počasí. Ještě nedávno na některých místech sněžilo, v minulých dnech byly až letní teploty, které ale nyní prudce klesají, a Český hydrometeorologický ústav dokonce varuje před silnými bouřkami. Je to v polovině května běžné? Jde o normální počasí?

Je otázka, co považujeme za normální počasí. V dlouhodobém měřítku takové změny a teploty nejsou nic úplně výjimečného. Pravda je, že za posledních možná deset let jsme si navykli spíš na převahu teplých květnů, kdy často bylo relativně teplo i sucho. Z dlouhodobého pohledu se chod počasí určitě nějakým způsobem nevymyká, ačkoliv ten zvrat ze včerejších (úterních – pozn. red.) krásných letních tropických teplot do dnešního stavu nebyl úplně běžný.

Náměstek ředitele Českého hydrometeorologického ústavu Jan Daňhelka | Zdroj: Profimedia

Kdy můžeme očekávat, že se vrátíme do slunných a teplých dnů, na které jsme si v květnu zvykli?

V tuhle chvíli výhled počasí na několik dnů, kam vidí meteorologické modely, nedává příliš velkou naději na zvrat nebo návrat. Takže si budeme muset ještě nějakou dobu počkat, než se dostaneme do takového trvalejšího letního charakteru počasí, který určitě lidi při letošním průběhu jara vyhlížejí. Já osobně určitě.

Má na počasí nějaký vliv zmenšený letecký provoz spojený s koronavirem? Když se to řešilo před rokem, tak se prakticky všichni odborníci shodovali, že to nemá a nemůže mít žádný vliv, ale letos už jsem zaznamenal názory, že by to po takové době vliv mít mohlo.

Zatím jsem nezaznamenal takové odborné názory, které by stály za nějaký komentář nebo hlubší rozbor. Musíme si uvědomit, že opravdu výjimečné bylo období od roku 2014 do roku 2019. To se opravdu vymykalo charakterem a průběhem počasí, zejména té jarní části roku – dubna a května. To, co vidíme teď, je svým způsobem návrat k tomu, co je běžnější charakter průběhu počasí u nás.

Návrat frontálních systémů

Říkáte, že se období mezi lety 2014 a 2019 vymykalo. Tím myslíte vysoké teploty a sucho?

Období 2014 a 2019 a až do dubna loňského roku bylo extrémní v tom, že bylo sucho. To sucho bylo spojené s tím, že sem nepřicházely od západu tak četné fronty, které přinášejí vlhkost. Udržovali jsme se pod dlouhodobým vlivem přílivu vzduchu, který byl suchý, což znamená, že pocházel spíš z kontinentálních oblastí, nikoliv z Atlantského oceánu. To, že to takhle bylo pět let po sobě, bylo poměrně výjimečné v dlouhodobém období, ze které máme data. To, že sem přicházejí frontální systémy, je návrat k tomu, co obvykle na jaře bývá.

Normální je, že ve střední Evropě se často střídají charaktery počasí. To znamená, že přicházejí fronty od západu, přinášejí déšť, srážky, pak se vyskytne teplejší období. Pamatuji si před dvaceti lety, kdy meteorologové říkali, že jediné, na co se lze spolehnout, je, že charakter počasí se u nás každých pět až sedm dní změní. V uplynulých pěti letech se na to ale spolehnout nedalo. Teď se zase dostáváme do toho, že změny přichází.

Jak to teď vypadá se suchem? Pomohlo chladnější počasí?

Samozřejmě pomohlo. Třeba ve srovnání s loňským rokem je situace opravdu diametrálně odlišná. Můžeme hovořit o suchu částečně na jižní Moravě, kde typicky v tuto dobu už výpar a vegetace vodu odebírají, takže tam jsou oblasti, kde určitě už náznaky sucha nastávají, ale ne tak jako v minulých letech, kdy to byla celoplošná situace.

Co se týče hodnocení podzemních vod, sucho se udržuje hlavně v hlubších obězích, to znamená v hlubších zónách podzemních vod a také v pramenech, které mají hlubší oběh než mělké vrty. Jde o severní Čechy, částečně střední Čechy, západní Čechy – povodí Berounky. Tam pořád o suchu můžeme hovořit ve vztahu k tomu, co je pro květen normální. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Ale zase ve srovnání s loňským rokem je situace výrazně příznivější.

A co zásoby vody ve sněhu?

To už jsou zbytečky. Myslím, že už bylo ukončeno vyhodnocování, protože jsou to malé objemy jenom na horách, kde je plošný rozsah sněhové pokrývky už zanedbatelný. Poslední vyhodnocení bylo uděláno 3. května, minulý týden, a bylo to 158 milionů metrů krychlových. Ale opravdu jsou to už pouze vrcholky Krkonoš, Jeseníků, částečně Beskyd, na Šumavě už je toho velmi málo. Takže opravdu sníh spíše udržuje na horách situaci, ale v celkové bilanci už není rozhodující. Nicméně letošní zima byla, řekněme, lepší z hlediska doplňování sněhu.