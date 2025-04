Počet zvířat v záchranných stanicích v Česku skokově vzrostl. ‚Krmíme od čtyř hodin od rána‚‘ říká chovatel

Zvířecí záchranné stanice v Česku jsou přeplněné a intenzivnější jarní sezona se teprve blíží. V Bartošovicích v Moravskoslezském kraji se v roce 2023 starali o 2400 zvířat. Loni počet narostl na 3200. Vysvětlit si to nedokážou ani sami chovatelé. „Zřejmě je to nechtěná daň za úspěch,“ říká vedoucí stanice Petr Orel. Bartošovice 18:52 6. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zvířecí záchranné stanice v Česku jsou přeplněné (ilustrační foto) | Foto: Michal Polášek | Zdroj: Český rozhlas

„Improvizujeme, využíváme náhradní prostory, absolutně nestačí,“ popisuje pro Radiožurnál vedoucí stanice v Bartošovicích Petr Orel u voliéry s kánětem a dalšími ptáky sraženými na silnicích.

„Krmíme od čtvrté hodiny do deseti, ale i my musíme dodržovat zákoník práce". Záchranné stanice v Česku jsou přeplněné

Pacienti potřebují péči, ale stanice na to nemá dost lidí. „Jdou na dřeň. Nebo se střídáme tak, aby se to dalo vydržet. Musí se krmit průběžně. Včetně mě - od čtvrté hodiny do desáté krmíme s manželkou. Pak to předáme chovatelům, kteří tady jsou. A nedá se to dělat jinak, protože i my musíme dodržovat zákoník práce. Je to strašně náročné,“ popisuje situaci Orel.

Podle koordinátora Národní sítě záchranných stanic Petra Stýbla jsou na tom podobně v celé zemi, a to jim s jarem teprve začne intenzivnější sezona. „Jsou i stanice mnohem menší, kde to je někdy i ‚one man show‘, kde je v záchranné stanici jenom jeden člověk. Je obdivuhodné, že to ještě pořád stíhá,“ přibližuje.

„Bojujeme i s faktorem vyhoření. Objem práce narůstá, narůstá neuvěřitelným způsobem. Bylo by krásné, kdyby spolu s tím narůstala i kapacita. To se bohužel neděje, protože je to hodně dané finančními zdroji v České republice. Ty jsou omezené a velmi ohrožené,“ uzavírá Stýblo.

Ministerstvo životního prostředí teď navýšení peněz nechystá. Chce ale pomoci s oslovováním krajů, aby stanicím přidaly. Ulevit zvířecím záchranářům může i veřejnost, třeba příspěvkem na sbírku Zvíře v nouzi.

V záchranné stanici v Bartošovicích na Novojičínsku chybí peníze a lidi. Večerní a ranní krmení zvířecích pacientů proto musí zastat šéf stanice Petr Orel s manželkou | Foto: Marta Pilařová | Zdroj: Český rozhlas