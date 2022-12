Podzim se z ročních období v Česku otepluje nejpomaleji, příčinu neznáme, popisuje klimatolog

Podzim je ročním obdobím, které se v Česku otepluje nejpomaleji. Za 60 let se průměrně podzimní teploty zvýšily každé desetiletí o 0,2 stupně Celsia, což odpovídá nárůstu teploty o 1,2 stupně, řekl klimatolog z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu Pavel Zahradníček. Nejrychleji se naopak otepluje léto, každých deset let průměrně o 0,47 stupně. Praha 10:15 21. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karlovy Vary na podzim | Foto: Filip Harzer | Zdroj: Český rozhlas

Zjevnou příčinu a jasné vysvětlení tohoto nerovnoměrného oteplování různých částí roku klimatologové zatím nemají.

Při podrobnějším pohledu na podzimní teploty v posledních 60 letech se ukazuje, že jediným měsícem, který se statisticky významně otepluje, je listopad. „Září a říjen se také oteplují, ale nikterak statisticky významně,“ řekl Zahradníček.

Více než podzim, avšak méně než léto se oteplují zima a jaro, a to o 0,37 stupně za deset let. V zimě to znamená, že ubývá dnů, kdy je pod nulou a přibývá deště na úkor sněhu.

Letošní podzim se teplotně nijak výrazně nevymykal z podzimů posledních let a byl o 1,2 stupně Celsia teplejší, než je průměr let 1961 až 2000. Odchylky od dlouhodobého průměru však byly plošně velice nerovnoměrné. Zatímco například na Olomoucku byl rozdíl nejmenší, výrazně větší rozdíl od průměru byl zaznamenán na jihozápadě republiky, v jižních Čechách a na Vysočině.

„Zajímavé je, že výrazně vyšší kladný rozdíl teplot vzduchu byl zaznamenán na horách než v nížinách. To značí pomalejší nástup zimy v horském prostředí,“ řekl Zahradníček.

Množství srážek na podzim se statisticky významně nemění. Průměrně roste o 2,3 milimetru za deset let a rostoucí trend je pozorován na 79 procentech stanic, které mají dlouhou řadu měření. Letošní podzim byl srážkově normální, avšak v Čechách pršelo nadprůměrně a na Moravě podprůměrně.