Pohádka pod drobnohledem biologů: než by Marlin našel Nema, stala by se z něj samička

Oblíbený animovaný film Hledá se Nemo by skončil docela jinak, pokud by odrážel skutečný život rybek klaunů. Než by se Nemo a jeho otec Marlin vrátili z výpravy přes oceán, byla by z Marlina matka, napsal list The Sun. Výzkum ukázal, že samečci klaunů se mění na samičky, aby chránili své teritorium a měli další mláďata. Samičky tohoto druhu jsou větší a agresivnější než samečci. Jsou dokonce zaznamenány případy, kdy napadly žraloka.

Londýn 11:46 24. července 2017