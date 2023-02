Polák velký je ptákem roku 2023. Je ohrožený, přesto se smí v Česku střílet, ochránci to chtějí změnit

Letošním ptákem roku je polák velký, potápivý pták s výrazným zbarvením samců. Anketu letos Česká společnost ornitologická upozorňuje na problémy českých rybníků. Intenzivně se na nich hospodaří, na jednu stranu mizí vegetace na březích a zároveň břehy a ostrovy zarůstají dřevinami. To všechno poláka velkého vytlačuje z české krajiny. Navíc je v Česku stále povolen jeho lov. Praha 20:10 16. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Polák velký, pták roku 2022 | Zdroj: Shutterstock

Polák velký je, zjednodušeně řečeno, menší zavalitá kachna s větší hlavou. Samci jsou při námluvách na jaře docela zajímavě zbarvení.

Tělo je světle šedivé, pokračuje černá hruď a hlava je rezavě hnědá. Později v roce jsou šedivo-tmavohnědí, podobně jako samice. Je možné ho poznat i podle volání.



Za potravou se poláci potápí až do hloubky 15 metrů, pod vodou dokážou strávit skoro celou minutu. Zpravidla ale potravu hledají pod vodou zhruba 20 sekund a potápí se jen tři metry. Krmí se vodními rostlinami, hmyzem a larvami.

Ohrožený druh

Za posledních 30 let v Česku zmizela třetina populace těchto vrubozobých ptáků. Polák velký patří od roku 2015 mezi celosvětově ohrožené druhy.

„Přesto se v Česku stále může střílet,“ upozorňuje ředitel České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek.

„Ministerstvo zemědělství připravuje novelu zákona o myslivosti. My bychom velice rádi, aby poláci vypadli ze seznamu lovné zvěře.“

Rybníky, které nevyhovují

Lov ale není to jediné, co poláky velké v Česku ohrožuje. Přestává jim vyhovovat i stav rybníků. Chybí jim v nich ostrůvky a rákosí, kde by mohli bezpečně hnízdit. Voda v českých rybnících navíc mívá špatnou kvalitu.

„Polák velký k životu potřebuje rozmanité mokřady s ostrůvky a rákosinami. Takových je ale v Česku už jen minimum. Polák proto hnízdí na rybnících, kde se ale potýká s problémy. Kromě neutěšeného stavu rybniční krajiny musí od září do listopadu čelit lovcům,“ říká Vermouzek.

Další problém je velké množství kaprů a dalších chovných ryb. S polákem velkým totiž žerou stejnou potravu. Té pak pro ptáky zbývá málo.

Poláci velcí z Česka sice odlétají zimovat hlavně do Středomoří a západní Evropy, na vodě ho ale můžete vidět i teď v únoru. Na naše rybníky totiž přilétají zimovat ptáci z jiných populací.