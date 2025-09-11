Policisté obvinili muže na Českolipsku z pytláctví. Zastřelil jediného kamzíka v honitbě

Policie obvinila z pytláctví a krádeže myslivce, který v závěru loňského roku zastřelil jediného kamzíka horského, který byl v honitbě na Českolipsku. Obviněný muž tvrdí, že šlo o omyl. Hrozí mu až dva roky vězení. Na webu policie o tom ve čtvrtek informovala její českolipská mluvčí Ivana Baláková.

Česká Lípa Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Kamzík středozemní

Kamzík horský se v České republice objevuje sporadicky (ilustrační foto) | Foto: Juan Giribet | Zdroj: VWPics / Profimedia

„Vyšetřovatelka mu klade za vinu, že v listopadu loňského roku bez povolení a v rozporu se zákonem zastřelil v honitbě na Českolipsku jediného kamzíka horského, který se tu usadil. Místní myslivci měli z jeho přítomnosti v teritoriu radost,“ uvedla Baláková.

Sto tisíc Čechů se věnuje myslivosti. Lidé pak vnímají přírodu jinak, tvrdí lesník Pochobradský

Číst článek

Myslivec s letitou praxí se tehdy vydal do lesa s povolenkou k lovu daňčí zvěře, ale místo ní si domů jako trofej přivezl kamzíka.

„Správci honitby ulovení kamzíka nahlásil až s několikadenním zpožděním a přitom tvrdil, že si ho spletl s daňkem. Tomu ale správce i s ohledem na další podezřelé okolnosti neuvěřil a událost nám oznámil,“ dodala mluvčí policie.

Kamzík horský se v České republice podle ní vyskytuje sporadicky. „A jejich lov je proto přísně regulován v rámci mysliveckého plánování, a to především v těch oblastech, kde to stav populace umožňuje,“ uvedla Baláková.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Příroda

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme