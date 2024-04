Poslední útočiště havranů a kaven může zničit lanovka. Brno ji chce postavit skoro za miliardu

Česká společnost ornitologická (ČSO) podala ke Krajskému soudu v Ostravě žalobu proti povolení stavby lanovky z brněnských Pisárek k univerzitnímu kampusu. Nesouhlasí s provedeným biologickým hodnocením, podle organizace stavba negativně ovlivní významnou ptačí oblast, oznámil v pondělí předseda Jihomoravské pobočky ornitologické společnosti Jan Sychra. Brno 18:08 8. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle ornitologů stavba negativně ovlivní významnou ptačí oblast (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková řekla, že tyto informace berou na vědomí a v projektu budou pokračovat v návaznosti na rozhodnutí města.

Ornitologové se obávají kolize ptáků s nosnými lany i skleněnými plochami nebo rušení všech živočichů. Podle nich je poslední velké zimní nocoviště havranů polních a kavek obecných na jižní Moravě přímo v trase plánované lanovky.

„Naše argumenty nebyly vyslyšeny, a proto jsme podali správní žalobu proti povolení vydanému Drážním úřadem. Přidáme k ní také návrh na odkladný účinek. Dále jsme požádali krajský úřad, aby navrhl lokalitu vyhlásit za chráněné území nebo přechodně chráněnou plochu,“ uvedl Sychra.

Česká společnost ornitologická vytvořila petici proti stavbě lanovky, kterou podle Sychry elektronicky dosud podepsalo 3900 lidí, fyzicky asi 2000. Chystá také koncerty a happeningy, aby zapojila veřejnost.

Kromě dopadu na přírodu upozorňuje organizace i na chybějící studii, ze které by vyplývaly náklady a přínosy stavby. Mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek již dříve řekl, že analýza bude součástí případné žádosti o dotaci.

950 milionů korun

Brněnský dopravní podnik získal minulý týden pravomocné stavební povolení. Stavba má stát podle odhadů 950 milionů korun, město ji však celou z vlastního rozpočtu platit nechce a bude usilovat o dotace z fondů Evropské unie.

Obhájci lanovky argumentují v její prospěch obecně tím, že do kampusu a okolí přijíždí denně hodně lidí a že by lanovku mohli využívat ti, kdo budou přijíždět na akce do multifunkční haly vedle pisárecké vozovny, která je ve výstavbě.

„V běžném režimu předpokládáme pravidelné využití zaměstnanci a pacienty Fakultní nemocnice Brno, zaměstnanci a studenty MUNI nebo zaměstnanci a návštěvníky Kampus Square,“ sdělila Tomaštíková.

Potřebu lanovky zpochybňují třeba opoziční Zelení. Argumentují tím, že oblast kampusu i hala už jsou obslouženy dostatečně tramvají, trolejbusy a autobusy.

„Normální Brňané ji využívat nebudou. Bude to atrakce a je otázka, zda za ni platit, a to nejen penězi, ale i úbytkem přírody. Budeme chtít studii, která popíše ekonomiku i dopravní smysluplnost tohoto projektu,“ poznamenala zastupitelka a starostka Nového Lískovce Jana Drápalová (Zelení).