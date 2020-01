Chovatele poštovních holubů trápí rostoucí populace dravců. Musí před nimi bránit své šampiony

„Tenhle (holub) má třeba nalétáno přes 15 tisíc kilometrů a má 51 cen. Ale bude ještě létat, protože je z roku 2013, a holubi závodí tak do osmi, devíti let,“ chlubí se ostatním chovatelům Jaroslav Reiterman z Jihlavy, který se o poštovní holuby stará už 55 let.

Jak se svěřuje Českému rozhlasu Vysočina, doufá, že mu šampiona neskolí jestřáb nebo sokol: „Máme holuby, kteří poráží tisíc až 1 500 holubů. A přijde vždycky první, a najednou nepřijde. To neznamená, že by zabloudil. Je to šampion. Ale přišel někde o život.“

Dravců je stále víc a potravu si shání často právě při holubářských závodech. „Trasy holubů znají ze závodů. Čekají na ně. Vybírají si přitom ty nejlepší, protože chodí domů sami, jako první. Utrhnou se z hejna. Když má holub za sebou čtyři sta nebo pět set kilometrů, tak už není tak ostražitý a pohyblivý. A dravec ho sezobne,“ vysvětluje chovatel.

Podle Reitermana jsou dravci vybíraví. Běžný pouliční holub není tak dobře živený a osvalený, proto je nezajímá. „Bydlím na Bedřichově. Tam je u nádraží mraky divokých holubů. Pacholek tam ale nechodí. Já (své holuby) pustím jednou za čas – teď v zimě je mám skoro pořád zavřené – a on tam je hned,“ popisuje.

Přes zimu mají majitelé poštovních holubů závodníky v klecích. Na až tisícikilometrové výlety je vypustí, až se vrátí vlaštovky, které létají o něco výš. „Vlaštovka (dravce) vidí a už dává signál ostatním, že tam je. A oni se stačí uklidit,“ tvrdí Reiterman.

Nejde jen o hobby, ale často i o velké peníze. Poštovní holoubě koupíte už za tisíc korun. I v Česku se ale obchodují i za statisíce. „V letošním roce na jaře prodal belgický chovatel svého holuba za milion 250 tisíc eur,“ dodává Martin Zadražil z oblastního holubářského spolku.

Navíc výcvik trvá. Do hnízda se začínající poštovní holub dokáže vrátit nejdřív jen na vzdálenost pár set metrů. Pak přidá kilometry, desítky kilometrů i stovky.