Revitalizace potoků vrací do krajiny vodu. Často ji ale komplikuje nesouhlas některých vlastníků pozemků

Bezdrevský potok u Dívčic na Českobudějovicku by se měl vrátit do svého původního koryta. Místní o to usilují už tři roky, protože bojují se suchem. Jenže nesouhlas jedné z dalších přilehlých obcí plán brzdí. Vytvoření původního meandru toků patří mezi významná opatření proti suchu, ale právě kvůli vypořádání vlastnických vztahů se v Česku podaří jen v několika případech ročně.

Dívčice (Českobudějovicko) 10:41 5. září 2023