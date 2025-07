Povodí Moravy bude po úhynu ryb pečlivěji monitorovat Dyji. Plánuje se její znovuzarybnění

Do dolního toku Dyje by se po hromadném úhynu ze začátku července mohly vrátit ryby. Plánuje to ministerstvo zemědělství, které zároveň chystá další opatření k ochraně řeky. Stát a Povodí Moravy se na tom shodly na dnešní společné schůzce v Břeclavi. Informuje o tom Český rozhlas Brno.

