Požár v Českém Švýcarsku není taková katastrofa, říká botanik. Přirozený les se zvládne obnovit

Hasiči pokračují v likvidaci požáru u Hřenska na Děčínsku. S lesními požáry se potýká i Řecko a minulý týden s nimi bojovali třeba v Itálii, Španělsku, ve Francii nebo dokonce v Anglii. Jaký vliv mají lesní požáry na ekosystém? „Les, který by byl na území přirozený, by se s tím dokázal poměrně dobře vypořádat," říká Martin Adámek z Botanického ústavu Akademie věd, který se zabývá požárovou ekologií středoevropských ekologických systémů. Rozhovor Praha 22:23 25. července 2022

Jak vnímáte z vašeho odborného pohledu požár v Českém Švýcarsku? Čistě z pohledu vlivu na krajinu je to pro ekosystém katastrofa, nebo to může mít dlouhodobě pozitivní dopady?

Řekl bych, že to až taková katastrofa není, protože takové požáry se v Národním parku Českém Švýcarsku dějí v podstatě každoročně, pokud není extrémně deštivé léto.

Teď máme spíš extrémně suché a horké léto, což je samozřejmě další věc. Ale k takovým požárům tam dochází poměrně pravidelně a docházelo vždy. Je to docela běžná věc.

Běžná a s jakými důsledky? S jakými zápory a klady?

Les, který by byl na území přirozený, by se s tím dokázal poměrně dobře vypořádat. Jednalo by se třeba o borové lesy, které tam přirozeně rostou na vršcích skal. Borové lesy jsou na požáry takového typu poměrně dobře adaptovány. To znamená, že tyto stromy dokážou docela dobře přežít tím, že borovice má tlustou kůru a zároveň se dokáže po požáru obnovovat jako klíček ze semínek.

Když se na to podíváme z tohoto pohledu, tak negativní vliv by to mělo na nepůvodní lesy, což jsou smrkové monokultury, kterých tam bylo donedávna poměrně hodně. I když teď jich většina uschla vlivem kůrovce. Ale to je zase další kapitola.

Tyto nepůvodní smrkové monokultury jsou naopak na oheň velmi citlivé. Dá se říct, že požár by se tam dal využívat jako řízený managementový nástroj.

Teoreticky mluvíme o ekologickém vlivu na krajinu a les. Co všechno les vydrží, co přežije. Jak často ve střední Evropě hrozí požáry, když to srovnáme třeba s jihoevropskými zeměmi?

U nás je požárů ve srovnání s jižní Evropou řádově méně. Není to tady rozhodně tak suchá a horká krajina jako v jižní Evropě. Je jich méně, řekl bych, že tak srovnatelně jako ve Skandinávii nebo v Polsku.

Mělo by se do budoucna využívat řízených požárů k obnově lesa? Nebo se to u nás už dělá?

U nás se to nedělá, protože to zakazuje hned několik zákonů – o lesnictví, krajině, ovzduší. V podstatě to skoro není možné, i když třeba ve světě se toho využívá poměrně hodně. Například v Severní Americe ve srovnatelných klimatických poměrech jako u nás, tam se běžně dělá řízené vypalování lesů z určitých důvodů – jak ochranářských, tak lesnických, produkčních a managementových. Využití řízeného vypalování je pestré.

U nás se to zatím nedělá, i když myslím, že od letošního roku byla schválena nová novela zákona o ochraně přírody a krajiny, která umožňuje nějaké řízené vypalování biotopů. Ale řekl bych, že se stále nebude jednat o lesy, spíše o nějaké bezlesí typu stepi a podobně.

Jak se k lesu po požáru dál chovat? Co je potřeba? Je potřeba mu nějak pomáhat, anebo obnovu zdravý ekosystém zvládne sám?

Záleží, který typ lesa shoří. Není les jako les. Ale pokud by se jednalo třeba o tento borový, tak ten si v podstatě dokáže pomoci naprosto sám. Také hodně záleží na účelu, k čemu les chceme.

Pokud by se jednalo o les v národním parku, kde hlavní prioritou je ochrana přírody, tak pak samozřejmě je nejlepší nechat to být a les si pomůže sám. Pokud by se jednalo o hospodářský les, kde chceme pěstovat a těžit dříví, tak pak je namístě nějaká záchranná těžba třeba spálenin z ohořelých a oslabených stromů a výsadba nových.