Hasiči by do konce týdne mohli plně uhasit požár v Hřensku, veřejnost si na vstup ale bude muset počkat

Hasiči by mohli kompletně zlikvidovat požár v národním parku České Švýcarsko do konce příštího týdne. Sektory na jihu od řeky Kamenice, případně i soutěsky by mohli předat správě národního parku pravděpodobně v průběhu týdne, zřejmě dříve než v původně zmiňovaný pátek. V neděli to řekl mluvčí hasičů Martin Kavka. Hořet začalo před dvěma týdny.

