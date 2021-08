V Prachovských skalách bojují proti kamenným mužíčkům. Jejich stavěním ničí lidé přírodu

„Chodí tu ochranář, a pokud může, tak to ničí, aby to lidi neviděli a nestavěli to dál,“ popisuje královéhradeckému rozhlasu Ilona Schliková, jedna z majitelek Prachovských skal.

Ukazuje při tom na hromadu kamenů nejrůznějších rozměrů, které byly ještě před několika minutami poskládány na sebe. „Mohyly jsou hrozný nešvar,“ upozorňuje.

„Zkušenost je taková, že jeden den to smeteme. Kameny odstraníme tak, aby byly v co největší vzdálenosti, ale druhý den je to tam znovu,“ stěžuje si strážce přírodní rezervace Miloš Zeman.

Na jednotlivých trasách v Prachovských skalách jsou mohyly téměř na každém rohu. „Na jednom místě se vyskytuje třeba třicet nebo čtyřicet takových mohylek,“ vypočítává Zeman.

Poškozují přírodu

Kameny podle něj turisté přenášejí i několik metrů jenom pro to, aby si postavili kamennou sochu. Neuvědomují si, že tím nenávratně poškozují přírodu.

„Přenášení je z odborného hlediska likvidace geologické stopy. A je to poškozování kamene, na který kamenné mužíky staví. Je to nepřípustně, ale my dnes nevíme, co s tím. Do budoucna nebudou ani vědět, proč skály vznikly a jak dlouho tu jsou, protože se tyto geologické stopy ruší,“ vysvětluje strážce přírodní rezervace.

Když se někde objeví kamenný mužíček, za chvíli jsou vedle něj i další. „je to řetězová reakce, je to nesmysl. A je to nenávratné,“ upozorňuje Zeman.

Během své denní služby prý upozorní na zákaz přesunu kamenů i desítky turistů. „Většinou reagují tak: Proč by si ty děti nemohly hrát?“

Pokud se situace nezlepší, začnou prý udělovat pokuty.