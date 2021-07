V Prachovských skalách se zřítil skalní blok. Do odvolání je uzavřený jeden úsek zeleného okruhu

Prachovské skály v Českém ráji hlásí zatím nižší návštěvnost než loni v tomto období. Důvodem je podle správce hlavně nepříznivé počasí, které zatím převládá. Situaci zkomplikoval i pád kusu skály a následné uzavření části jednoho z okruhů. Na celkově nižším zájmu se prý podepisuje také to, že přijíždí minimum cizinců. Prachovské skály 13:40 13. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Letecký pohled na Prachovské skály | Zdroj: archiv Dominika Feštra

„Dobrý den. Poprosíme jedno rodinné vstupné a tyto pohledy, prosím." Lucie s manželem Františkem a dětmi přijeli na kratší dovolenou do Českého ráje ze Seče.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Prachovské skály v Českém ráji hlásí nižší návštěvnost než loni

„Jsme v kempu na Mladějově. Už jsme byli na Troskách a v okolí, dnes máme v plánu právě Prachovské skály. Těšíme se na vyhlídky a výhledy, že si to všechno pěkně projdeme."

Pokladna se otevírá úderem deváté. Pokud přeje počasí, turisté přijíždí hned ráno. Výběrčí parkovného Vlastislav Matucha koordinuje stavění aut, abych se jich na plochu vešlo co nejvíc.

Vandal poškodil Prachovské skály barevnými spreji. Škoda je nevyčíslitelná Číst článek

Podle ředitele firmy spravující Prachovské skály Dominika Feštra je návštěvnost zatím menší než v loňském létě.

„Zájem je zhruba o 30 procent nižší. Je to zapříčiněno asi zejména tím, že bylo hodně špatné počasí, často pršelo a byla i poměrně zima. Co se týče června, tak ten byl srovnatelný s loňským rokem. Ale začátkem prázdnin zase nastal mírný pokles. A zase bych to přisuzoval počasí."

S počasím tu letos dost bojují

Vlivem dešťů a větru se zřítil jeden skalní blok. Proto je až do odvolání uzavřený úsek zeleného okruhu a to konkrétně mezi Šlikovou a Všetečkovou vyhlídkou.

Prachovské skály v Českém ráji hlásí zatím nižší návštěvnost než loni v tomto období | Foto: Kateřina Kohoutová | Zdroj: Český rozhlas

„Po konzultacích s chráněnou krajinnou oblastí to vypadá, že to bude na delší dobu. Musí to prozkoumat geologové a potom se bude hledat nějaké řešení. Můj odhad je, že když to otevřeme za rok, tak budeme rádi,“ říká Feštr.

‚21. srpen FŮJ‘. Nápis na skále v Adršpachu je přestupek, vyhodnotila policie Číst článek

„Návštěvníci se ale dostanou absolutně na všechny vyhlídky, jen to nemohou projít. Mohou si na tu vyhlídku dojít z jedné nebo druhé strany a potom se musí vrátit a použít nějakou jinou cestu," vysvětluje majitelka Prachovských skal Margareta Pospíchalová.

Přívalové deště podle Dominika Feštra letos přidělávají hodně práce: „Protože je to tady hodně v kopcích, tak nám to bere cesty. Máme je tady po dohodě s CHKO z drceného pískovce, ale to se teď ukazuje jako poměrně nešťastné řešení. Protože písek se vymele a potom na cestách zůstávají kamínky, které se postupně splavují."

V nejbližších dnech se také v Prachovských skalách plánuje oprava hlavní cesty.