Vyryté nápisy a kamenní mužíci. Strážci v Prachovských skalách po sezóně kontrolují turistické trasy

V Prachovských skalách je teď minimum turistů. Díky tomu mají strážci přírody dostatek času na kontrolu všech tras a cest. Největším problémem jsou poničená nebo chybějící turistická značení a různými nápisy poškozené skály, které pískovcové útvary nenávratně ničí. Strážci na pochůzkách vytipovali místa, kde dojde k opravě cest a kde se objeví kvůli bezpečnosti nová zábradlí. Jičín 13:45 13. listopadu 2022

Ujdeme sotva pár desítek metrů a už v prostoru Prachovských skal narážíme na jedno místo, kde původně byla informační cedule, teď je ale místo prázdné.

„Na rozcestí stála směrová tabulka, ale je odtud odstraněna. Pravděpodobně ji někdo použije u sebe doma. Jako směrovku ke svému domovu. Takže místo se bude muset pravděpodobně po dohodě s Klubem českých turistů znovu označit,“ říká strážce přírodní rezervace Prachovské skály Miloš Zeman.

Jedním z nešvarů poslední doby je v Prachovských skalách také stavění takzvaných kamenných mohyl či soch. Právě jsme přišli k jednomu velkému kameni na jehož povrchu je naskládáno velké množství menších.

„Rodiče s dětmi se tu snaží vyřádit jako na pískovišti, což ovšem v přírodní rezervaci není možné. Vydlabávají nám z cesty nebo po okolí pískovcové kameny a stavějí takzvané kamenné mužíky.“

Strážcům přírody potom nezbývá nic jiného, než tyto stavby zlikvidovat a rozebrat. „Budeme mít pomalu třetinu onoho skalního bloku čistou.“

Vyryté nápisy

Procházíme kolem skal a objevujeme různé nápisy a škrábance. To je věčný problém. „Když se skalní reliéf poškodí vyrytím, to už potom nejde odstranit, protože tím je nenávratně skalní stěna poškozena.“

V přírodní rezervaci po letní sezóně měli hodně práce také dřevaři. Protože bylo nutné pokácet stromy napadené kůrovcem.

„Kam se dostaneme s technikou, tak se to odveze. Kam se s technikou nedostaneme, tak se to nechá na místě. Máme i takovou dohodu s CHKO, že například v Zelené rokli jsme to nechali stát, kácet se to nebude. Prostě to vyzkoušíme a uvidíme, jak si s tím příroda poradí,“ říká ředitel firmy, která přírodní rezervaci Prachovské skály v oblasti Českého ráje spravuje, Dominik Feštr.

Veškeré opravné práce je nutné v Prachovských skalách stihnout do příchodu zimy.