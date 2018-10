Hrdina povodní z roku 2002, několikanásobný otec. V pražské zoo uhynul hroch Slávek

V pražské zoo uhynul hroch Slávek, jedno z nejoblíbenějších zvířat v zahradě. Podle ředitele zoo Miroslava Bobka měl hroch akutní zažívací obtíže. Na konci října by mu bylo 34 let, v chovech se hroši dožívají až padesáti let.

