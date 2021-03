Od příštího týdne se vrátí jarní teploty, bude až 15 stupňů. Udrží se i v dubnu, očekávají meteorologové

#pocasi Zimní počasí vydrží do konce týdne. Až v příštím týdnu se začne pozvolna prosazovat jaro.

Do Česka bude do konce tohoto týdne hodně oblaků, objeví se sněžení, na horách i vydatnější. O víkendu bude postupně sněžení ustávat. pic.twitter.com/OMDT2KZLP7