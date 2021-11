Od pátku může sněžit i v nižších polohách. Teploty do poloviny prosince budou průměrné

V pátek začne v Česku sněžit už nejen na horách, ale i v některých místech nad 300 metrů nad mořem. Sníh může podle meteorologů pokrýt například část Českomoravské vrchoviny. Na Moravě a ve Slezsku se sněžení objeví až večer a v polohách nad 400 metrů. Z následujících čtyř týdnů bude příštích sedm dní nejchladnějších, další týdny až do 19. prosince se nebudou vymykat z průměrných hodnot. Praha 19:17 22. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dlouhodobý teplotní průměr v Česku je od 22. listopadu do 19. prosince 1,3 stupně Celsia. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Víc pršet nebo sněžit má v příštích 14 dnech, tedy do konce listopadu a na začátku prosince. Celkově budou teploty i srážky od 22. listopadu do 19. prosince odpovídat dlouhodobému průměru pro toto období. Vyplývá to z týdenní předpovědi počasí a aktuální měsíční prognózy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

„V pátek se nad našim územím bude zvýrazňovat teplotní rozhraní oddělující teplejší vzduch na jihovýchodě od studenějšího na severozápadě a toto teplotní rozhraní bude podpořené výraznou vlhkostí. Očekávané srážky budou přecházet ve smíšené, nad 300 metrů sněhové, na Moravě a ve Slezsku se déšť bude ve sněžení měnit nad 400 metrů, a to až k večeru,“ uvedli meteorologové na svém informačním webu.

Dlouhodobý teplotní průměr v Česku je od 22. listopadu do 19. prosince 1,3 stupně Celsia. Nejteplejší byl v tomto období rok 2006, kdy průměr dosáhl 5,6 stupně Celsia. Naopak v roce 1998 meteorologové naměřili v průměru minus tři stupně, což bylo dosud nejméně. Dlouhodobý průměrný úhrn srážek je v tomto období 36 milimetrů.

Měsíční výhled vyjadřuje celkový charakter počasí, nepostihuje proto všechny možné výkyvy, upozorňuje ČHMÚ. Úspěšnost výhledu se pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se často blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám pro příslušná období.