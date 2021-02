Únorové teplotní rekordy padaly i ve středu. Na Jesenicku stanice naměřila téměř 21 stupňů

V Česku byly ve středu dosud nejvyšší únorové teploty od začátku měření. Meteorologové je zaznamenali na 24 místech. Nové maximum pro 24. únor má 61 ze 155 měřicích stanic. Nejtepleji bylo ve Vidnavě na Jesenicku, kde teploty dosáhly téměř jednadvaceti stupňů Celsia. A podobně vysoké byly i na Opavsku. 20,3 stupňů Celsia je tam nejvyšší naměřená únorová teplota za posledních 141 let. Praha 19:08 24. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nové maximum má 61 ze 155 měřících stanic. | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Bezmála pozdně jarní počasí v Česku panovalo také v úterý, kdy bylo maximem 20 stupňů Celsia ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku. Dosud nejvyšší únorovou teplotu zaznamenalo v úterý 14 měřicích míst a rekord pro 23. únor byl překonán na 49 stanicích ze 155.

Velmi teplé počasí vydrží podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu ještě ve čtvrtek, kdy by se denní maxima měla pohybovat mezi 13 a 18 stupni. Ve zbytku týdne by se ale podle meteorologů mělo začít mírně ochlazovat. Zároveň je možné očekávat oblačnost, mlhy a místy i přeháňky. Teploty se budou pohybovat mezi pěti a devíti stupni. V polohách nad 700 metrů nad mořem by o víkendu mohlo i sněžit.