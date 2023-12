Škody za desítky milionů ročně způsobí zvěř v lesích. Kvůli tomu se snižuje rozmanitost a odolnost

Přemnožená zvěř v českých lesích zničí každoročně v průměru patnáct procent nově vysazených stromů. Vyplývá to z informací Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů. Podle lesníků to vede ke snižování rozmanitosti a odolnosti lesů. Dopady to má také na ekonomiku lesního hospodářství.

10:45 2. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít