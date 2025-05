Přijde o značku UNESCO? Geopark v Českém ráji čelí kritice kontrolorů kvůli prodeji kamenů z Afriky

Geoparku v Českém ráji hrozí ztráta značky UNESCO. Podle kontrolorů spolupracuje s institucemi, které prodávají drahé kameny nejasného původu. Mohlo by jít i o takzvané krvavé kameny vytěžené za problematických podmínek v Africe. Geopark proto ukončil spolupráci s Muzeem Českého ráje a musí svůj status obhájit. Turnov 13:01 7. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hruboskalské skalní město v Českém ráji, Geopark UNESCO | Foto: Jiří Částka | Zdroj: ČTK

„Nesmíme podporovat prodej těch kamenů nejasného původu. Když si představíte třeba slonovinu, tak když by si lidi kupovali věci, které jsou z ní vyrobeny, tak vlastně podporují vyvražďování těch zvířat,“ vysvětluje ředitelka Geoparku Český ráj Jana Lebedová.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž Johany Tománkové

Geopark má teď kvůli výtkám kontrolorů prestižní certifikát značky UNESCO jen na dva roky místo čtyř. Příští rok bude muset vedení instituce značku obhájit.



„Dostali jsme nějaká doporučení, měli bychom odstranit nějaké závady. Bylo tam takové hezké doporučení, že bychom sice měli spolupracovat s Muzeem Českého ráje, ale muzeum nesmí prodávat ve svém obchodě ty kameny nejasného původu,“ popisuje.

Je to tradice

Podle ředitele muzea Jana Prostředníka ale muzeum drahé kameny prodávat nepřestane. Hájí to dlouholetou tradicí.

Na mapě Evropy přibudou dva české národní geoparky Číst článek

„Máme na tom postavenou image, příští rok oslavíme už 140 let. Nechceme na to proto přistoupit. Usoudili jsme, že ta tradice je pro nás důležitější než spolupráce s geoparkem UNESCO,“ podotýká s tím, že všichni dodavatelé kamenů pro obchod muzea jsou certifikovaní.

Samotný certifikát o pravosti kamenů ale nezaručuje dodržování etických podmínek při jejich těžbě. „Pochopitelně muzeum nakupuje pouze od certifikovaných obchodníků v naší České republice. Pokud by bylo něco špatně, tak by na to měla ta legislativa pamatovat,“ hájí prodej ředitel.



Kdyby geopark status neobhájil, vypadl by z prestižní celosvětové sítě. Pravděpodobně by to znamenalo i odliv turistů. Ředitelka geoparku Jana Lebedová se chce proto zaměřit na osvětu. Geopark by podle ní například mohl své návštěvníky informovat o špatných podmínkách, kterým čelí pracovníci v afrických dolech.

S dovezenými kameny pracuje i uměleckoprůmyslová škola v Turnově a další instituce. Vedení geoparku teď zjišťuje, jestli bude muset ukončit spolupráci i s nimi.