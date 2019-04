Divokým koním na Znojemsku se narodilo první hříbě. Podyjí jich během jara očekává až osm dalších

Pestrobarevní a ladní. V pražské botanické zahradě začne ve čtvrtek výstava motýlů

Už sedmnáctá výstava exotických motýlů bude otevřena od čtvrtka do 26. května, a to denně kromě pondělí od 09.00 do 19.00. Návštěvníci mohou spatřit i jedinečný okamžik vylíhnutí z kukly.