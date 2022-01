Přírodní rezervace Janovský mokřad u Nýřan by se měla stát domovem vzácných ptáků

Divocí koně a pratuři za elektrickým ohradníkem v přírodní rezervaci Janovské mokřady mají před sebou hodně práce. Zvířata by totiž měla postupně spásat 12 hektarů rákosu, a tím zvýšit biodiverzitu území tak, aby se stala lákavou lokalitou ke hnízdění vzácného ptactva. Aspoň tak to vidí do budoucna Jiří Vlček z odboru ochrany přírody pro Plzeňský kraj. Plzeň 13:57 29. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Janovské mokřady | Foto: Martina Sihelská | Zdroj: Český rozhlas

Pokud se vše podaří, mohli by v lokalitě začít hnízdit ptáci, kteří kolem přelétají. Ke svému hnízdění totiž sice potřebují rákosí, ale svá hnízda staví na pokraji.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Cvrčilky, rákosníci, slavík, vodouš, čejky a další. Nejen tito ptáci by mohli zahnízdit v Janovských mokřadech. Poslechněte si víc

Na místě by se pak mohli vyskytovat ptáci, jako například cvrčilky říční, cvrčilky zelené, či velmi vzácné cvrčilky slavíkové. Žádaní jsou i rákosníci zpěvní či proužkovaní a protože zde bývá i slavík modráček středoevropský, tak by právě plánovaná změna mohla posílit jeho populaci. Snem ornitologů je vodouš rudonohý, na místě by mohly zahnízdit i čejky chocholaté.

Během dvou let by v okolí měly vzniknout tůňky a také se plánují tři pozorovatelny. Na místě je už malá turistická trasa značená symbolem letícího ptáka ve žluté barvě. Plánovaný přírodní okruh by se měl rozšířit na tři kilometry. Cestou potkáte i bobří stopy v podobě skácených stromů a hrází.

