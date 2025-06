‚Pro potěšení do vázy.‘ Krkonoše trápí lupina, v boji s invazní rostlinou můžou pomoci i turisté

Lupina mnoholistá je invazní rostlina, známá také jako vlčí bob, která se šíří a ohrožuje krkonošský biotop. Správa Krkonošského národního parku se s ní snaží už několik let bojovat a do její likvidace zapojuje i veřejnost. „Je to invazní rostlina, tedy trhat se opravdu může. Doporučujeme teď v době květu si ji natrhat do vázy a potěšit se tak. Zároveň tak i pomoci krkonošské přírodě,“ říká mluvčí Správy Krkonošského národního parku Radek Draný. Krkonoše 22:04 29. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Jak lidé lupinu vůbec poznají a čím tato rostlina škodí?

Je to jednoduché. Jednak lupina zrovna v tyto dny kvete, je to poměrně vysoká, statná bylina, kvetoucí zpravidla modře. Občas ale může kvést také růžově nebo dokonce bíle. Nicméně prakticky je nezaměnitelná s jinými rostlinami. Vytváří rozsáhlé koberce porostu a na místech, která opanuje, vytlačí prakticky všechny původní druhy rostoucích bylin.

V našich nejvyšších horách bojují s invazní lupinou mnoholistou. Pomoci mohou i návštěvníci Krkonoš

To je její velká výhoda a současně i nevýhoda. Výhoda, řekněme, z evolučního hlediska, ale nevýhoda z pohledu ochrany přírody. Protože samozřejmě není žádoucí, aby nám Krkonoše porostla jen lupina.

Je správa národního parku v boji s lupinou úspěšná?

Ten boj je během na dlouhou trať a čas. Určitě to není záležitost, kterou bychom dokázali za rok či dva vyřešit.

Invazní rostliny jsou označovány tímto slovem kvůli tomu, že jsou velmi úspěšné v konkurenci ostatních druhů a pakliže se nebrzdí jejich růst nebo se nelikvidují, tak vytlačí původní rostliny.

My máme z minulosti bohaté zkušenosti s likvidací šťovíku alpského, který do Krkonoš dorazil s dřevaři z Alp. Stal se rostlinou, která ale začala některé luční enklávy prakticky zarůstat téměř sama. Šťovík jsme likvidovali desítky let a na lokalitách, kde dominoval, se jej podařilo zkrotit. Dnes jej tam téměř nenajdete.

Obdobné je to s lupinou. Když se jí nebudeme věnovat, necháme jejímu růstu volný průběh, tak můžeme do jisté míry přijít o krásné louky, které v Krkonoších máme a kterých si ceníme.

Při likvidaci invazní rostliny je samozřejmě zapotřebí dlouhodobá péče. Věnovat se tomu problému, odstraňovat jak kvetoucí rostliny, tak i v momentech, kdy je možné ji vytrhávat i s kořeny.

Vy k pomoci vyzýváte i veřejnost. Mohou návštěvníci parku tedy trhat lupinu bez rizika pokuty, pokud by kvůli jejímu trhání vstoupili i tam, kam správně nemají?

Je to invazní rostlina, tedy trhat se opravdu může. Doporučujeme teď v době květu si ji natrhat do vázy a potěšit se tak. Zároveň tak i pomoci krkonošské přírodě.

Určitě se návštěvníci hor nemusí bát, že by vstoupili do lokalit, kde nesmějí být. Protože do klidového území je možný vstup pouze po vyznačených turistických stezkách, ale v těchto oblastech naštěstí lupina neroste.