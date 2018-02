Proč kočky předou? Je to záhada, může to být spokojeností i bolestí, říká specialistka

Kočky jsou záhadné bytosti a celý jejich svět je neprozkoumaný. Tvrdí to Klára Vodičková, která je specialistkou na trénink a výchovu problémových koček. „Kočky bývají mrchy, kocouři, zvláště když se vykastrují, tak bývají mnohem větší miláčkové,“ říká v rozhovoru s moderátorkou Patricií Strouhalovou. Praha 18:30 10. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

V Česku máme kolem dvou milionů psů. A že je koček méně? To už dnes moc neplatí. Při psaní své knihy hledala statistky a zjistila, že koček je pomalu více než psů. „Člověk má psa a k tomu dvě, tři kočky, takže tímto stylem je dohnaly a psům funí na ocásky,“ usmívá se.

Psi dokonce svou kočku, kterou mají doma, brání, jakmile ale vidí na zahradě cizí kočku, tak by ji roztrhali. „Setkala jsem se s tím, jak pes bránil kočku,“ dodává.

A co znamená předení? Celou řadu věcí – nemusí to být hned spokojenost, kočka se tak snaží třeba uklidnit a potlačit bolest. Je to jedna z kočičích záhad, a nikdo neví, za jakých situací to kočka používá. „Nicméně je to výraz jak pro spokojenost, tak uklidnění, bolest,“ vysvětluje.

Každá kočka by měla dodržet takzvaných pět kroků – lov, chycení, nakrmení, umytí, spánek, říká v rozhovoru. Co přesně to znamená se dozvíte, když si poslechnete celý rozhovor.

