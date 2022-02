Díky čemu dokážou ještěrky v nebezpečí odhodit ocásek? ‚Drží je struktury ve tvaru houby,‘ říkají vědci

Když mají na výběr mezi životem a končetinou, zvířata často dobrovolně obětují končetinu. Tato schopnost odvrhnout okrajové části těla je známá jako autotomie. Zahnáni do kouta odhazují pavouci nohy, krabi klepeta a jeden druh malého hlodavce se zbaví kousků kůže. Někteří mořští plži mohou dokonce doslova ztratit hlavu, aby se zbavili těla napadeného parazity, píše list The New York Times.

