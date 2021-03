‚Závažné důsledky pro celý druh.’ Ohrožení australští ptáci zapomněli zpívat, nemají se to od koho naučit

Medosavky se učí zpívat podobně, jako se lidé učí mluvit. Potřebují k tomu starší jedince, kteří by je to naučili a po kterých by mohly ten zpěv opakovat.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Proč je zpěv pro ptáky důležitý? Na Radiožurnálu na to odpověděl reportér Martin Balucha

Vědci ale zjistili, že populace těchto černo-žlutých ptáků, kteří se živí nektarem z blahovičníku, tedy eukalyptu, a hmyzem, je teď tak malá, že někteří samečci tohoto druhu nemůžou najít ostatní jedince, od kterých by se původní zpěv naučili.

Ptáci tak přestávají zpívat nebo se učí zpěv jiných druhů. Proto bylo pro vědce velmi složité medosavky žlutočerné vůbec najít. Přirovnávali to k hledání jehly v kupce sena. Jednak je těchto ptáků velmi málo a navíc se nacházejí v oblasti v Austrálii, která je zhruba desetkrát tak velká jako Velká Británie.

Oblast, ve které se medosavka žlutočerná vyskytuje | Foto: Nrg800 | Zdroj: Wikimedia Commons | CC BY 3.0,©

Komunikace i označení teritoria

Vědci poté zjistili, že někteří jedinci tohoto druhu začínají znít jinak než před lety – jejich zpěv je přitom velmi důležitý pro komunikaci.

Imunitní systém ptáků není připraven na klimatické změny. ‚Možná evoluce nebude stačit,‘ míní bioložka Číst článek

„Samičky si prostřednictvím zpěvu vybírají vhodné partnery. Samečci zase zpěv využívají při získávání teritoria. Zpěv je tedy velmi důležitý pro komunikaci s ostatními jedinci,” řekl v rozhovoru pro televizi BBC Ross Crates z Australské národní univerzity v hlavním městě Canbeře.

„Jestliže ptáci v divoké přírodě nebo ti v žijící v zajetí nebudou umět dobře zpívat, tak to může mít závažné důsledky pro celý druh,“ dodal.

Celá studie byla zveřejněná v britské odborném časopise Royal Society Proceedings B. Vědci ale věří, že všechno není ztraceno a učí ptáky v zajetí jejich původní zpěv prostřednictvím starších nahrávek.