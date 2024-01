Česko sčítá během Ptačí hodinky opeřence. Zapojit se může každý, nejen na zahradě, ale třeba i v parku

Zapojit se do Ptačí hodinky může každý. Lidé tedy nemusí být odborníci na ptačí druhy. Stačí, když si kdykoliv od pátku do neděle najdou hodinku času, posadí se třeba k oknu, za kterým mají krmítko, nebo z něj vidí do zahrady, případně zajdou do parku či do lesa, kam ptáci létají za potravou, a začnou jednotlivé druhy počítat a zapisovat.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Od pátku do neděle pořádá Česká společnost ornitologická Ptačí hodinku. Téma pro Annu Horáčkovou

Nejčastěji se lidem asi ukážou sýkorka koňadra, vrabec polní nebo hrdlička zahradní. Důležité je zapsat si pro každý druh ptáka vždy nejvyšší počet, který jste v jednu chvíli viděli.

Sníží se tím šance, že by započítali pořád dokola jednoho a toho samého ptáčka, který by přilétal pořád dokola.

„Sčítáme všechny ptáky, nejen ty na krmítku, ale třeba i ty, kteří jsou více plašší a zůstávají v okolí, v keřích nebo na zemi. Moc cenná jsou i pozorování, kde bylo vidět velmi málo ptáků nebo dokonce žádný pták. Jen tak dokážeme zjistit, kde ptáci chybí,“ přidává tipy ve vysílání Radiožurnálu koordinátorka akce Eliška Konopáčová.

Ptákem roku 2024 je rehek domácí. ‚Kominíček‘ kvůli klimatické krizi mění migrační chování Číst článek

Pokud by totiž některé druhy chyběly úplně nebo by některých výrazně ubývalo, můžou pak na to odborníci a ochránci přírody reagovat. I proto je sčítání zimujících ptáků důležité.

Výsledky je potřeba zapsat do papírového sčítacího archu nebo online formuláře na webu www.ptacihodinka.cz. A odeslat, a to do 14. ledna. Na serveru jsou také rady, jak jednotlivé druhy poznat.

Přikrmovat, ale ne překrmovat

Ornitologové díky datům zjistí, jak se u nás mění počty zimujících ptačích druhů. Letos jde už o šestý ročník Ptačí hodinky, každý rok lidé pošlou stovky tisíc dat. Kdyby na to byli vědci sami, bude jim takový výzkum trvat mnohem delší dobu.

Ptačí budka a její podoby. ‚Není na to, aby mohli lidé na hnízdění dobře koukat,‘ apelují ornitologové Číst článek

Podle Konopáčové sčítání ovlivňuje například to, jestli je teplejší nebo chladnější zima, protože když mají ptáci dostatek potravy v přírodě, ke krmítkům se často nevydávají. Ale kvůli teplejším zimám můžeme čím dál častěji zahlédnout i druhy, které dřív byly stěhovavé a na zimu přelétávaly do Středomoří. Jde tak třeba o holuba hřivnáče anebo rehka domácího, který je mimochodem oficiálním ptákem letošního roku.

Pokud lidé mají doma krmítko pro ptactvo, tak jedno z pravidel zní přikrmovat, ale ne překrmovat. Půl dne prázdné krmítko vůbec neuškodí. Přikrmuje se hlavně při nízkých teplotách nebo když je sníh, kdy je pro ptáky nejtěžší najít dost potravy.

Do krmítka je vhodná slunečnice, oves nebo luštěniny. Přidat můžeme neslanou rýži a brambory, anebo jablka a jeřabiny. Co naopak ptákům nedávat jsou kořeněné a uzené potraviny nebo zkažené a přepálené zbytky z kuchyně. Důležitá je pochopitelně také voda, kterou bychom měli měnit každý den.

Ze života našeho krmítka ;-) pic.twitter.com/16hBSRDi9r — Filip Molčan (@fipa) January 4, 2024