Začíná další ročník Ptačí hodinky, dobrovolníci můžou pomoct se sčítáním druhů v české krajině

Startuje další ročník akce Ptačí hodinka, při které se může kdokoliv zapojit do sčítání druhů v českých městech i mimo ně. Stačí si najít od pátku do neděle 60 minut volného času, sednout si k oknu, na balkon nebo třeba na lavičku do parku a pozorovat, jací ptáci se budou na vámi vybrané místo – ideálně krmítko – slétávat.

