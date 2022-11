Dobrovolníci zazimovali ptačí rezervaci u České Lípy. Ptáci tak budou mít více míst k hnízdění

U České Lípy se v sobotu sešlo pět desítek dobrovolníků, aby zazimovali ptačí rezervaci Mnišské louky. Jde o jednu ze čtyř oblastí v republice, kde Česká společnost ornitologická postupně skupuje pozemky a upravuje území tak, aby sloužilo jako životní prostor co největšímu počtu živočichů. Česká Lípa 17:45 6. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ornitologové mají vypracovanou strategii, podle které by měl být do dvaceti let v každém kraji minimálně jeden ptačí park | Foto: Jiří Jelínek | Zdroj: Český rozhlas

Členové a příznivci České společnosti ornitologické v ptačí rezervaci Mnišské Louky prořezali náletové dřeviny, pokosili přerostlý rákos a uklidili odpadky.

Každoroční akce tak pomůže na jaře zlepšit podmínky k hnízdění víc než sto třiceti druhům ptáků, které už v oblasti ornitologové zaznamenali. Přírodní i umělé mokřady jsou zároveň domovem řady chráněných obojživelníků.

„Je to mokřadní lokalita, takže už teď tady je celá řada zajímavých druhů ptáků. Tím nejikoničtějším je asi jeřáb popelavý, nejvyšší létající pták Evropy. Momentálně jsou v České republice čtyři ptačí parky. Tím nejstarším a nejznámějším je ptačí park Josefovské louky u Jaroměře,“ uvedl Břeněk Michálek z České společnosti ornitologické.

Dalšími ptačími parky jsou ještě Dubňany na Hodonínsku a Malá Lipová na Přerovsku.

Ornitologové mají vypracovanou strategii, podle které by měl být do dvaceti let v každém kraji minimálně jeden ptačí park. „Česká společnost ornitologická ta předem vytyčená území vykupuje do svého vlastnictví. Využívá k tomu téměř stoprocentně dary podporovatelů,“ přiblížil Břeněk Michálek.

