Až milion ptáků v Česku zemře po nárazu do skla. Příští týden je příležitost zmapovat, kde umírají

„Stačí obejít skleněné plochy v okolí. Když pak lidé najdou zabitého nebo zraněného ptáka, je důležité zadat informace o nálezu – datum, čas, místo a fotodokumentaci – do databáze birds.cz,“ vysvětluje Gabriela Dobruská, která za osvětovou akci zodpovídá. Na webu jde mapovat riziková místa celoročně.

Pro ptáky jsou nebezpečné třeba zrcadlící pláště obchodních center a výškových domů, průhledné spojovací krčky budov nebo prosklené stěny zastávek. Týden skleněného zabijáka si klade za cíl zpřesnit poznatky o počtu ptačích úmrtí po nárazu do těchto objektů a posílit komunikaci s jejich majiteli.

„Náraz do prosklené plochy patří vedle sražení autem a úhynu na drátech a sloupech vysokého napětí k nejčastějším důvodům, proč u nás divoce žijící ptáci hynou. Jde o neviditelný, ale velký problém,“ říká pro Ekolist Lukáš Viktora z České společnosti ornitologické.

Podle Viktora nedokáže pták průhlednou plochu zaznamenat jako překážku a narazí do ní v plné rychlosti. U plášťů budov je pak nebezpečné, že zrcadlí oblohu nebo okolní zeleň a pro ptáky tak vytváří fikci možného průletu.

Plochy lze podle Viktora zabezpečit, silueta jednoho dravce podle něj ale nefunguje: „Slouží k tomu například barvy na sklo, samolepící fólie nebo samolepky s nejrůznějšími motivy, na tvaru ani barvě nezáleží, musí být ale maximálně deset centimetrů od sebe a z vnější strany – jinak by v případě zrcadlení nebyly vidět.“

Ornitologové varují, že ročně zemřou po nárazu do průhledných ploch až dvě miliardy ptáků. Tyto plochy budou od 3. do 9. října mapovat kromě Česka i lidé v zahraničí a to v rámci globální kampaně Global Bird Rescue.