Někteří ptáci posunuli odlet do teplých krajů o několik týdnů, dlouho zůstávají husy i červenky

Husy velké se v Česku zdržují dlouho, v posledních letech někdy zůstávají až do prosince.

„Většina hus, které u nás chtějí hnízdit, pak přilétá už na konci února. Existuje spousta fotografií zachycujících hejno hus ve sněhové vánici, prostě sedí na rybníce a jenom čekají, až to přestane a bude možné hnízdit,“ popisuje ornitolog Jiří Šebestian.

Svůj odlet do teplejších krajin ale letos odložily i jiné druhy ptáků.

„Červenky zůstaly abnormálně dlouho, protože dlouho zůstával létající a lezoucí hmyz, který se pohyboval po přírodě, a to právě červenkám vyhovuje. Ten posun se děje pomaloučku, polehoučku, z roku na rok o dva, tři, čtyři dny, ale teď už máme rozdíl tak o tři týdny,“ říká ornitolog.

Také rehci podle něj zůstávají v posledních letech do listopadu až prosince. „Jsou i rekordmani, kteří se pokouší přežít celou zimu tak, že zůstanou někde na sídlišti, zejména když tam má někdo bohaté krmítko, na které dává i něco jiného než slunečnici,“ dodává.

Rozdvojená populace pěnic

Zvláštním druhem je v otázce zimní migrace pěnice černohlavá.

„U té se stala zvláštní věc, kterou zatím u jiného našeho druhu nepozorujeme. Část populace pěnic zjistila, že je výhodnější zaletět si na zimu do Británie než do Středomoří, protože do Británie je to blíž a vlivem Golfského proudu je tam podnebí příznivější než u nás. A navíc tam má krmítko prakticky každý,“ vysvětluje ornitolog a dodává:

„Populace se tak rozdvojila. Máme část pěnic černohlavých, které stále standardně létají do Středomoří, a stále rostoucí část, která létá do Británie.“

Informace o tom, kde se jednotlivé druhy ptáků v současnosti vyskytují, najdou zájemci na webových stránkách České společnosti ornitologické.