Ptákem roku 2022 je zvonek zelený. Za posledních deset let jich kvůli chorobě zmizely dvě třetiny

Ptákem letošního roku ornitologové vyhlásili zvonka zeleného. Za posledních deset let zmizely v Česku dvě třetiny těchto malých pěvců. Může za to choroba, která postihuje nejen je, ale i další pěnkavovité ptáky jako čížky nebo stehlíky. Česká společnost ornitologická to v úterý uvedla v tiskové zprávě. Udělení titulu má podle ní upozornit na to, že ptáci, které se považují za všudypřítomné, nemusí být běžní napořád.

