Hermafrodit, který vidí kůží. Američtí vědci odhalili, jak pyskoun korunkatý mění svoji barvu

Tým z univerzity státu Severní Karolína zjistil, že pyskoun korunkatý má stejně jako mnoho vodních živočichů v kůži vrstvu buněk nazývaných chromatofory, které obsahují pohybující se granulky pigmentu. Když jsou granulky rozptýlené, kůže ztmavne. Když se shlukují, je barevná. Napomáhá tomu protein opsin, citlivý na působení světla.

Buněčný mechanismus pyskouna korunkatého tak souvisí s vlnovými délkami světelného spektra. U korálových útesů, kde pyskouni žijí, převažuje krátké. Podle studie zveřejněné v časopise Nature Communications spektrálně kontrastuje s dlouhou vlnovou délkou pigmentace rybí kůže.

Světlo projde nejdříve vrstvou chromatoforu, dostane se k vrstvě opsinu, který rybě umožní vnímat dění v horní vrstvě pokožky, a tedy změnu intenzity světla.

Podle vědců to prý funguje jako systém polaroidu, tedy jako okamžitá fotka. Pyskoun takto nejen sleduje své okolí, ale i sám sebe, jako by viděl kůží. Zajímavé je, že změna barvy krátce funguje i po smrti ryby.

