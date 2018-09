Pytláci v Jižní Africe zabíjí méně nosorožců. Místo toho se zaměřují na slony

Počet nosorožců zabitých pytláky v Jižní Africe klesá. Podle vládních statistik bylo od ledna do srpna letošního roku ilegálně ulovených asi o čtvrtinu nosorožců méně, než za stejné období loňského roku. Pytláci v Jihoafrické republice jich zatím zabili 508. Roste ale zájem o slony. Zatímco loni jich pytláci od ledna do srpna zabili 39, letos to bylo už 58.

