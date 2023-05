Nepodceňujte racky! ‚Racčí specialisté‘ člověka přechytračí, vychází z nové britské studie

Racci se učí se od lidí co je dobré k snědku. Poukazují na to autoři nové britské studie. Podle nich to nejsou jen kamery, které sledují obyvatele měst. Jsou to také racci. V případě Británie jde o velké racky stříbřité. Podle nové britské studie racci sledují, co lidé jedí. Když pak vidí obal stejné barvy, jdou, tedy, letí po něm.

