Kvůli suchu uhynuly na okraji Moravského krasu stovky raků. Ochránci řeší, jak do potoka dostat vodu

Velká část populace raků u Holštejna na okraji Moravského krasu kvůli suchu uhynula. Jde o původní druh raka říčního, který jinde v blízkém okolí nežije. Podle správy krasu uhynuly stovky jedinců a situace je horší než v minulých letech. Výrazně ji nezlepšily ani deště v posledních dnech. Ochránci přírody řeší, jak do vyschlého potoka dostat zpět vodu. Holštejn (Blansko) 19:48 2. srpna 2023

Místo tekoucí vody zůstalo v potoce Bílá voda u Holštejna jen několik louží. Těsně u hranice Moravského krasu je situace nejhorší.

Na hranicích Moravského krasu uhynula část populace původního druhu raků. Podle ochránců přírody za to může sucho. Pomoct by mohlo upouštění vody z nedalekých rybníků

„Situaci sleduji už několik let. Vypadá to, že populace na to je připravená, každý rok jich desítky pomřou, ale většina populace zůstávala nedotčená. Letos to sucho bylo výrazně větší,“ vysvětluje zoolog Antonín Krása.

Snaží se proto domluvit s vlastníky nedalekých rybníků, aby část vody do potoka upustili. Ty už leží na území pod správou prostějovských úřadů.

„Aby pouštěli víc vody, aby se v tom potoku přece jen nějaká objevila. I když chápu jejich situaci, že potřebují vodu i pro chování ryb, ale my bychom jim byli velmi vděční,“ dodává Krása.

Podle něj by ale lidé neměli sbírat ostatky raků ani živé jedince. „Je to zdroj výživy, sežerou to divočáci nebo lišky, něco se rozpadne,“ podotýká.

„I uhynulí jedinci jsou chránění, takže jakákoliv manipulace s těmito živočichy je bez povolení zakázaná, zejména sběr,“ potvrzuje vedoucí správy Moravského krasu Dominik Franc.

Pokud lidé při procházce v okolí na mrtvé raky narazí, měli by to správě krasu nahlásit.