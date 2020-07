Ve Francii se šíří invazivní druh raka červeného, přírodovědci varují před ohrožením ekosystémů

Na západě Francie poblíž města Nantes se rychle šíří invazivní druh raka červeného. Objevil se na zahradách, v kanalizacích nebo třeba na mostech poblíž potoků. Zatímco drobní rybáři si mnou ruce, přírodovědci varují před ohrožením jedinečných ekosystémů. Nantes 22:28 25. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rak červený se do Francie dostal v 70. letech. Dovezli ho tam na chov i ke konzumaci. Postupně se rozšířil i do dalších oblastí. (ilustrační foto) | Foto: licence Public Domain (eng)

„Jsou jich tu stovky, dokonce tisíce. Stačí na ně vzít podběrák a najednou jich můžete bez problémů vylovit i 150,“ řekl Yohan pro televizi France 3. Raky červené loví se svou rodinou. Najednou nasbírají i tři vědra. Doma si malé korýše připravují na různé způsoby - třeba na koňaku.

„Našli jsme je na zahradě. Další byli na mostě. Bylo to neuvěřitelné,“ vyprávěla Virginie Palussierová, která žije nedaleko jezera Grand-Lieu. Právě tam se rak červený rozšířil. Pomohlo mu dobré počasí - mírná zima a deštivé jaro.

Zatímco drobní rybáři si mnou ruce, přírodovědci varuji před narušením jedinečného ekosystému. „Od té doby, co se na konci 90. let dostali do jezera Grand-Lieu, tak pozorujeme výrazný úbytek vodních rostlin a tím pádem i hmyzu. Na druhou stranu, někteří velcí predátoři jako kolpíci nebo některé druhy volavek, se dobře adaptovali na výskyt těchto raků. Stali se pro ně oblíbenou potravou,“ upřesnil ředitel národní rezervace jezera Grand-Lieu Jean-Marc Gillier.

Soutěž s konkurencí

Rak červený se do Francie dostal v 70. letech. Dovezli ho tam na chov i ke konzumaci. Postupně se rozšířil i do dalších oblastí. Jeho lov je ve Francii přísně regulovaný, aby se tento invazivní druh nekontrolovaně nerozšířil dál. Například z departementu Loire-Atlantique je rybáři nesmějí převážet živé - v opačném případě jim hrozí pokuta v přepočtu skoro 600 tisíc korun.

Někteří francouzští rybáři proti tomu protestují a tvrdí, že kvůli tomu nemůžou soupeřit s mezinárodní konkurencí - hlavně z Číny. „Je hrozné vědět, že raky stále dovážíme. Přitom ve Francii jich máme dost," popsal David Lefort, který je jedním ze sedmi profesionálních rybářů na jezeře Grand-Lieu poblíž Nantes.

V Česku je rak červený hlavně v akvarijních chovech. Podle Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky je ale pravděpodobné, že se populace raka červeného vyskytují i v okolí větších měst. Mezinárodní vědecký tým Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zjistil, že se tento druh dokáže velmi dobře přizpůsobit suchu.

„Dokázal se zahrabat do poměrně hluboké nory a u samic často docházelo i k tomu, že za sebou uzavřely vchod bahnitou zátkou,“ vysvětlil před časem Českému rozhlasu Miloš Buřič z Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity.

Rak červený je nejinvazivnějším druhem raka v Evropě. Je agresivní, úspěšněji se množí a navíc přenáší račí mor. I proto je nebezpečný pro domácí druhy raků, kterým je u nás třeba rak kamenáč.