Ohrožený rak říční se vrací na Vysočinu, usadil se v obnoveném mokřadu V Krejdách u Žďáru nad Sázavou

Nedaleko Žďáru nad Sázavou se usadil ohrožený rak říční. Ochranáři ho v obnoveném mokřadu objevili docela náhodou. Ve dne raci vidět nejsou a to je podle ochranářů dobře, denní aktivita raků by totiž značila nákazu morem. Žďár nad Sázavou 16:58 26. srpna 2023

Raci říční se usadili v obnoveném mokřadu V Krejdách nedaleko Žďáru nad Sázavou. Zvlášť chráněný druh je v České republice kriticky ohrožený. Ochránci přírody výskyt raka říčního potvrdili letos při pravidelné kontrole obojživelníků.

Pozemek u Žďáru Svaz ochránců přírody odkoupil v roce 2020, před dvěma lety na podzim ochranáři na místě vybudovali tůně a postupně celý mokřad. Předtím byla lokalita ve špatném stavu a zarostlá chrasticí rákosovou, teď je tamní flóra mnohem pestřejší.

Lokalita se proměnila v rámci projektu Voda pro českou krajinu. Proměna měla přilákat obojživelníky a hmyz. „Tady máme třeba krásné šídlo,“ ukazuje Jan Moravec z Českého svazu ochránců přírody. Letos v mokřadu pozorovali snůšku žab a objevili se tam i čolci.

„Nenapadlo nás, že by se tu objevili raci, našli jsme je náhodou,“ přiznává.

„Pod kořeny olší jsou dutiny a tam jsou zalezlí. Teď vidět nejsou, to je dobře, to by byl spíš průšvih, protože denní aktivita je jedním z příznaků račího moru,“ těší Moravce.

Ochranáři při kampani Místo pro přírodu odkoupili v celé České republice asi 200 hektarů půdy v 60 lokalitách. Na Vysočině jich je celkem pět.