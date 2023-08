Stádo ovcí na chmelnicích. Zemědělci na Žatecku experimentují s regenerativním hospodařením

Na jedné z chmelnic na Žatecku se pasou ovce. Spásají luční květy a traviny rostoucí mezi řádky chmelových rostlin. Vše v rámci takzvaného regenerativního zemědělství, které začali chmelaři na vyhrazených plochách testovat. Má pomoct s ozdravěním půdy nebo zadržením vláhy. Žatec 21:23 6. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pokus potrvá pět let, první výsledky by mohly být vidět zhruba za dva a půl roku | Foto: Jana Vitásková | Zdroj: Český rozhlas

„Plocha je krásně spasená. Rostliny do výšky 1,5 metru jsou krásně okousány. Tím pádem je ve chmelnici víc vzduchu, takže nebude tolik trpět na plísňové choroby. Rostlina teď v podstatě vyživuje jen horní patra, kde je chmel, a ne to, co už teď v podstatě nepotřebujeme,“ vysvětluje chmelař David Nesvadba.

Pochvaluje si své neobvyklé pomocníky – stádo osmi ovcí. Ty se pasou mezi řádky chmelových rostlin na chmelnici u Běsna.

„Celková plocha, na které se ovce pasou, je dva a půl hektaru. My jim ale vždy ohradíme jen její menší část. To pak postupně posouváme, podle toho, jak předchozí prostor spasou – ať ta plocha, kde jsou, je spasena intenzivně, a pak má čas se opět zregenerovat,“ vysvětluje Ivan Tučník, manažer udržitelnosti plzeňského pivovaru.

Právě to je smyslem regenerativního způsobu zemědělství, který chmelaři od letošního roku na několika místech pokusně testují.

Jaká je budoucnost zemědělství? O tom jsme včera dost živě diskutovali v @snemovna, kde jsme pod záštitou Zemědělského výboru pořádali seminář. Skvělí řečníci vysvětlili, proč se regenerativní zemědělství vyplatí nejen půdě, ale i ekonomicky. Je to prostě win-win. pic.twitter.com/7Vf8e7d46R — Živá půda (@ZivaPuda) February 3, 2023

„Tím, že je to vědecký výzkum, tak máme chmelnice ze všech úhlů pohledu pod dohledem – máme tu i meteostanici, půdní čidla, provádíme i půdní analýzy a vyhodnocujeme různé parametry chmele – dělá na tom Česká zemědělská univerzita. Srovnáváme to pak s chmelnicí vedle, kde pěstujeme chmel konvenčně,“ dodává Tučník.

Pokus potrvá pět let, první výsledky by mohly být vidět zhruba za dva a půl roku.