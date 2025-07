Režim ochrany v okolí skalního města Maštale se změní. Jednu přírodní rezervaci nahradí pár menších

Přírodní rezervace Maštale zabírá plochu přes tisíc hektarů a zasahuje do dvou okresů - Chrudim a Svitavy. Pardubický kraj ji chce zrušit. Nemá to ale znamenat konec ochrany nezničené krajiny. Jen má mířit přesněji na nejcennější místa. Původní rezervaci totiž nahradí hned několik chráněných území. Podrobnosti přinesl Český rozhlas Pardubice. Chrudim/Svitavy 15:32 31. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přírodní rezervace Maštale je protkána sítí turistických stezek a cyklotras | Foto: Tereza Brázdová | Zdroj: Český rozhlas

Podle předsedy Mikroregionu Maštale Jana Macháčka je změna hranic nutnost. Rezervace byla vyhlášená před víc než třiceti lety a současné zákony jsou k majitelům pozemků na jejím území příliš tvrdé. „Současná přírodní rezervace začíná hned za městem, ta stažená hranice bude o kousek dál, bude zahrnovat jenom skutečně významné přírodní prvky, i floru a faunu, to, co by se mělo chránit,“ říká Macháček.

„Pokud by se naopak nic nestalo, tak to může znamenat významné ohrožení cestovního ruchu v našem regionu v budoucnosti, a možná až v tom nejhorším případě zákaz vstupu veřejnosti vůbec do Maštalí,“ dodává Macháček a připomíná situaci, kdy kvůli pravidlům ochrany nebylo možné odstranit stromy spadlé na turistické stezky. Pro mikroregion to znamenalo omezení přístupu na cyklostezku a pěší trasu.

Rezervací bude víc

Rezervaci má nahradit jiná - Nové Maštale s ani ne poloviční rozlohou. K tomu samostatná přírodní památka Roudnická rokle se skoro třemi hektary. Tím se majitelům pozemků a lesů uvolní ruce, aspoň tam, kde to je možné.

„Naší snahou je lépe chránit lokality, které si ochranu skutečně zaslouží a zároveň umožnit vlastníkům efektivnější hospodaření odpovídající současným potřebám v místech, které prošly za více než 30 let změnami, a kde je to vhodné,“ popsal důvody změny krajský radní pro oblast životního prostředí Miroslav Krčil za uskupení 3PK.

Návrh vznikal několik let a na jeho přípravě se podílela i Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Ta se teď seznámí s finální verzí. Lhůta pro případné připomínky vyprší v říjnu.

Přírodní rezervalce Maštale | Foto: Tereza Brázdová | Zdroj: Český rozhlas