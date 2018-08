Když neprší, není na suché počasí připraven žádný stát na světě, tvrdí ministr Brabec

„Pokud dva nebo tři měsíce v podstatě neprší a je výrazný deficit srážek, tak na problémy se suchem není připraven žádný stát na světě. A to dokonce ani Izrael, který je naprostý lídr a připravuje se padesát let,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec z hnutí ANO.

Dodávky pitné vody zajišťují vodárenské nádrže, v menších obcích je ale problém s vysycháním studní. „Pomohli jsme 140 tisícům lidí z 300 obcí, aby si mohli vybudovat nové vrty a studny. A dalších 500 obcí máme připraveno,“ uvádí ministr.

Dále prý byly obnoveny stovky rybníků, tůní a menších nádrží, což se podle Brabce začíná projevovat: „Udělali jsme tisíce konkrétních projektů, které zadržují vodu v krajině. Pokud ale ráz počasí bude takovýto, tak je zřejmé, že s tím budeme ještě několik let bojovat.“

„Bude to trvat ještě klidně deset let, než se začne projevovat efekt těch opatření. Kdyby naši předchůdci začali před patnácti lety, mohli jsme být v jiné situaci,“ dodává Brabec.

„Musíme se připravit na situaci, že stav, kdy máme extrémní počasí, vlny veder a přívalové srážky, může být setrvalý. A může se dokonce i zhoršovat.“ Richard Brabec

Chybné dotování bioplynek

Podle Daniela Pitka z programu Pestrá krajina je „zemědělská půda schopna zadržet devět miliard kubíků vody, ale absorbuje jen pět miliard. Hospodaření s půdou se dá zlepšit relativně rychle – o dvě miliardy kubíků můžeme zlepšit absorpční schopnost krajiny už během pěti let“.

„Shodneme se, že zemědělská půda má velké rezervy. Problém není jen v tom, že historicky máme velké půdní bloky kvůli jednotným zemědělským družstvům, ale máme i poměrně málo živočišné výroby, protože jsme ztratili potravinovou soběstačnost,“ reaguje Brabec.

Podle něj by se proto měla změnit dotační politika, aby více podporovala živočišnou výrobu. K chybám prý došlo i při budování bioplynových stanic, pokud nejsou zapojeny do zemědělského řetězce. „Je dotována dodávka bioplynu, a přitom čistě pro tu bioplynku pěstují kukuřici. To pak není záležitost zemědělská, ale průmyslová,“ kritizuje.