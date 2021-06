Ekologické organizace uspěly. Zástupci ministerstev kontrolují stavbu nové rozhledny na Králickém Sněžníku

Zástupci ministerstev pro místní rozvoj a životního prostředí se v úterý chystají na vrchol Králického Sněžníku. Chtějí zkontrolovat stavbu rozhledny a jestli polský investor neporušuje podmínky stavebního povolení. Na to dlouhodobě upozorňuje několik ekologických organizací, které se stavbou třicetimetrové věže na hoře nesouhlasí. Ústí nad Orlicí 11:10 22. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stavební stroje ničí přírodu v okolí vrcholu Králického Sněžníku | Zdroj: Společnosti přátel Jeseníků

„Kontrola je po dohodě ministerstva pro místní rozvoj s polskou stranou organizována jako veřejnosprávní. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu na území Polska, povedou ji polské orgány státní správy,“ uvedl pro Český rozhlas Pardubice mluvčí ministerstva životního prostředí Ondřej Charvát.

Zástupci českých ministerstev budou ke kontrole jenom přizvaní, konečné slovo bude mít polský kontrolor. Ekologické organizace proti stavbě rozhledny na Králickém Sněžníku dlouhodobě protestují.

„Když situaci srovnáme s podmínkami, které jsou nastavené, tak vidíme hodně závažný rozpor. Vidíme, že investor hrubě porušuje vydané povolení,“ řekl Ondřej Bačík ze Společnosti přátel Jeseníků.

Rozhlednu sice staví polský investor, využít ale k tomu chce dotaci pro projekt „Kladsko-Orlicko-Sněžník“ od českého ministerstva pro místní rozvoj.

„Program myslí na všechny varianty a záleží na výsledku kontroly. Pokud by byly podmínky porušovány, mohlo by dojít i k pozastavení plateb do odstranění závad. Pokud by se nepodařilo závady odstranit, program pamatuje i na ukončení financování,“ vysvětlil mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Vilém Frček.

Výsledek kontroly bude důležitý i pro ministerstvo životního prostředí. „S ohledem na kompetence ministerstva životního prostředí se může jednat o požadavek na zahájení mezistátního procesu EIA nebo o podnět k Evropské komisi,“ potvrdil mluvčí resortu Ondřej Charvát.

Pohoří Králického Sněžníku je národní přírodní rezervací a je zařazené i do evropské soustavy chráněných území Natura 2000. Proti stavbě rozhledny vznikla taky petice, kterou už podepsalo několik tisíc lidí z Česka i Polska.