Expert na obnovitelné zdroje: Lidstvo vyhyne, pokud nezavede do ústavy ochranu proti klimatickým změnám

Jste zastáncem názoru, že sto procent energie by mělo pocházet z obnovitelných zdrojů. Je ale vůbec možné takového cíle dosáhnout? A pokud ano, kdy to můžeme očekávat?

Ve světě už existuje spousta míst, kde se plán na 100 procent energie z obnovitelných zdrojů realizuje. Jsou to tisíce soukromých osob, ale také společností, ba dokonce celých národů, těch je po celém světě už více než 50.

Před několika týdny bylo například ve státu Kalifornie, která je pátou největší industriální oblastí na světě, uzákoněno, že země chce dosáhnout stoprocentní energie z obnovitelných zdrojů. V současnosti tedy pozorujeme, že už nejde o jakýsi exotický cíl, ve světě je to naopak stále více a více ‚mainstream‘.

Hans-Josef Fell Německý politik a člen strany Zelených. Působil v parlamentu od roku 1998 do roku 2013 jako energetický expert a prosadil mimo jiné zákon o obnovitelných energiích. Dlouhodobě podporuje a prosazuje principy 100% obnovitelných zdrojů, je prezidentem Energy Watch Group (globální organizace propojující vlády a vědce).

A i po stránce vědecké jsme na dosažení tohoto cíle připraveni. Německá Energy Watch Group (Fell je jejím prezidentem, pozn. red.) ve spolupráci s Univerzitou Lappeenratna ve Finsku vytvořila simulaci, která zahrnuje technická i ekonomická řešení. A právě na této simulaci jsme ukázali, že dosáhnout energie jen z obnovitelných zdrojů je ve světě nejen možné, ale pro energetiku je to dokonce nejlevnější varianta.

Zmínil jste, že k tomuto cíli se už připojili i velké nadnárodní firmy. Jaké?

Je to třeba Apple, Google, Ikea nebo Walmart. S mnohými z nich jsme mluvili a opravdu cítí zodpovědnost za naši planetu, a proto nechtějí vytvářet žádné emise.

Zprávy, které varují před globálním oteplováním, často obsahují sdělení, že je možná příliš pozdě. A že pokud chceme zachránit naši planetu, musíme jednat hned, především pak vlády jednotlivých zemí a nadnárodní organizace. Mohla by být obnovitelná energetika řešením?

Ano, situace ve světě je skutečně kritická. Sledujeme, jak rapidně narůstá počet přírodních katastrof. Jako když hurikán nedávno zničil část Floridy. Pokud se nám nepodaří dosáhnout závazku z pařížské dohody, že nárůst průměrné teploty nepřekročí 1,5 stupňů Celsia, podobné katastrofy budou stále silnější. Pro lidstvo je tak opravdu důležité, aby vytvořilo skutečnou ochranu proti globálnímu oteplování. A tu bychom měli stavět na dvou pilířích, které musíme vybudovat paralelně a opravdu velice rychle.

Tím prvním je, že nesmíme produkovat žádné emise. To znamená zrušit veškeré využívání fosilních paliv, minerálních olejů, zemního plynu a uhlí. A stejně tak musíme zakázat jadernou energetiku, protože radioaktivita také znečišťuje svět na vysoké a nepřípustné úrovni. A musíme kompletně přepnout na obnovitelnou energetiku – od energetického odvětví až po zemědělství, zkrátka všude.

Druhým pilířem je odstranění oxidu uhličitého z atmosféry, snížení jeho koncentrace. I to je dosažitelné. Rostliny při svém růstu zachytávají oxid uhličitý z atmosféry, jinak by totiž ani růst nemohly. Měli bychom proto udělat taková opatření, aby oxid uhličitý neunikal zpět do atmosféry. To znamená zalesňování a organické zemědělství namísto toho, abychom podporovali zemědělství plné pesticidů a chemie. Z organického odpadu můžeme také pomocí technologií vytvořit organické pelety.

Je toho ale mnohem víc, co můžeme udělat. Když to shrnu, máme šanci dosáhnout obou zmíněných pilířů – snížit koncentraci oxidu uhličitého v atmosféře i zastavit unikání emisí do atmosféry. A pokud se nám to podaří během deseti let zrealizovat, tak máme podle mě, a pevně v to doufám, šanci zastavit globální oteplování, a dokonce možná i ochladit planetu.

'Musíme své mínění změnit'

Co jsou nyní ty největší překážky v dosažení používání plně obnovitelné energetiky?

Největší překážka je jednoznačná. Je to byznys fosilní a nukleární energetiky – největší byznys na světě. Lidé, kteří v něm pracují, nechtějí přijmout zodpovědnost a ignorují jiné možnosti pro naši planetu. Chtějí ve svém byznysu pokračovat, i když s tím ve světě páchají mnoho škod. Ohánějí se také argumenty, například že obnovitelná energetika je příliš drahá a že bychom měli uzákonit, aby uhelné a nukleární elektrárny vyvažovaly fluktuaci energie ze solárních a větrných elektráren.

Takové názory jsou ale mimo: nejde o realitu, ale o holé nesmysly. Musíme naopak své mínění změnit a zvýšit ve světě povědomí o tom, že obnovitelná energetika přinese lidem a ekonomice jen samé benefity, a že mít energie z obnovitelných zdrojů je nezbytnost.

Největší překážkou je ale o tomhle přesvědčit všechny a změnit tak celou situaci. Pokud lidé, co podnikají ve fosilní a jaderné energetice, nezmění svůj názor a nepřejdou na obnovitelné zdroje, stanou se z nich poražení. Protože stále více lidí i společností už na obnovitelné zdroje přechází, takže pokud k tomu někdo přistoupí příliš pozdě, z ekonomického hlediska prohraje.

Německo například už sice zavřelo své jaderné elektrárny, ty uhelné ale stále fungují. Vnímáte to jako problém? Protože Německo je na jedné straně vnímáno jako jeden z lídru v zavádění a používání obnovitelné energetiky, na druhé straně ale i v Německu stále fungují uhelné elektrárny, které škodí životnímu prostředí.

V obnovitelné energetice bylo Německo vedoucí zemí v letech 2000–2011. Nyní jsou jiné národy a země, jako například Kalifornie, Čína, Kostarika, Chile a další, které nás předběhly. Oni teď nesou pomyslnou pochodeň. Německo se zasadilo o to, že energie z obnovitelných zdrojů je dostupná a levná. Nyní ale máme v Německu konflikt mezi starým systémem fungujícím na fosilních palivech a novým systémem obnovitelné energetiky.

Starý systém je většinou postavený na těžbě uhlí a využití ropy v automobilovém průmyslu. A určití lidé za tento starý systém lobbují a o jeho nepostradatelnosti přesvědčují současnou vládu Angely Merkelové. Parlament stále více přestává podporovat obnovitelnou energetiku a investice do obnovitelné energetiky zdaleka nejsou takové, jaké by mohly být.

V jiných částech světa se pak podpora naopak zvětšuje. Na druhou stranu máme v Německu silnou podporu od obyvatel, a to od více jak 90 procent lidí. Obnovitelnou energetiku podporují také malé a střední firmy, start-upy. Bohužel se ale nemůžeme příliš opřít o naši vládu, protože fosilní a jaderná energetika na ně vyvíjí neustálý tlak, aby Německo pokračovalo se starým systémem. Dokonce i přesto, že Německo vydalo zákon o zrušení jaderných elektráren.

Když mluvíme o jednotlivých zemích, jaké kroky by měly jednotlivé země, jako je Německo nebo Česká republika, udělat, aby zvýšily využití energie z obnovitelných zdrojů?

Zásadní je ochota politiků. Existuje totiž několik důležitých vládních legislativ, které jsou nezbytné, aby se dosáhlo stoprocentní obnovitelné energetiky. Jednou z nich je zavedení ochrany proti klimatickým změnám do ústavy. Pokud lidstvo nechce vyhynout, musí být tento cíl v ústavě.

Druhým krokem je vytvořit takovou legislativu, která umožní investorům do zelené a obnovitelné energetiky ze svých investic profitovat. Nejlepším příkladem je tzv. Feed-in tarif, který v České republice fungoval do roku 2009. K této legislativě byste se měli vrátit, investorům byste ale měli umožnit, aby mohli platit méně, protože obnovitelná energetika je teď velmi levná.

Důležité je také udělat velkou vzdělávací kampaň a podpořit výzkum, aby lidé věděli, jaké benefity jim obnovitelná energetika přináší. Tím vyvrátíme tvrzení, která obnovitelnou energetiku označují za něco falešného. Pak můžete také přistoupit například k zavedení daně za znečištění.

V současnosti daň za znečištění platí lidé – třeba ti, kteří mají rakovinu. Musí se léčit v nemocnici a jejich náklady na léčbu stále narůstají. To je ale přece hrozná hloupost. Daň za znečištění musí odvádět ti, kteří se na něm podílejí.

Pokud svět podporuje nové technologie, mohou se rozšířit během deseti let jako v případě mobilních telefonů, počítačů, televizí a dalších technologií. Není pochyb o tom, že společnosti jsou schopny podobných změn dosáhnout opravdu rychle. A i my potřebujeme velmi rychlou změnu, abychom dosáhli plně obnovitelné energetiky. Pokud to totiž nestihneme, nebudeme mít žádnou šanci se proti změnám klimatu bránit.

'Ekologie byla drahá před 20 lety'

Jak jste řekl, velmi důležitou součástí v této proměně je také vzdělávání lidí. Je to něco, co zatím spíše chybí? A mění se nějak vztah lidí k obnovitelným zdrojům energie?

V této oblasti nám chybí vzdělání, které by bylo organizováno veřejně. A to musíme změnit – podobně jako třeba v otázkách zdravotnictví. Mnoho veřejných kampaní například lidi upozorňuje na jejich zdraví a jak je důležité o něj dbát. Stejně důležité ale přece je, aby lidstvo vůbec přežilo. Proto je nezbytné zaměřit se na veřejné vzdělávání i v oblasti obnovitelné energetiky.

Vy jste prezidentem Energy Watch Group. Jaké aktuální otázky nyní toto uskupení řeší?

Pracujeme na mnoha vědeckých zprávách. Ta nejnovější například ukazuje, že vysoké snížení emisí v Německu, které klesly až o 27 procent od roku 1990, je více jak z poloviny způsobeno právě kvůli nárůstu obnovitelné energetiky. Všechna ostatní opatření, jako třeba obchodování s emisemi, téměř žádného úspěchu v ochraně proti změnám klimatu nedosáhla.

Poté jsme také spustili již zmíněnou simulaci systému založeného na plně obnovitelných energiích, která ukazuje, že takový systém může v našem světě fungovat a že je nejen efektivní, ale také levnější.

Nyní pracujeme na rozšíření této simulace, která by měla zohlednit úplně vše – od dopravy, průmyslu, vytápění či zajišťování pitné vody pomocí odsolování. Ukážeme tím, že systém fungující pouze a jen na obnovitelných zdrojích nám zajistí vše, co potřebujeme.

Mnoho kritiků ale tvrdí, a vy už jste to sám zmínil, že obnovitelné zdroje energie, jejich výstavba i provoz jsou stále velice drahé a neefektivní. Jak na takové názory reagujete?

Obnovitelná energetika byla drahá před dvaceti lety, ale to se kompletně změnilo. Mnohé studie ukazují, že teď jsou obnovitelné zdroje nejlevnější energetickou variantou. A lidé, kteří argumentují, že obnovitelná energetika je pořád příliš drahá, zkrátka ignorují realitu. A dělají to proto, aby chránili své podnikatelské zájmy ve fosilní a jaderné energetice.

Kromě toho ale také odpůrci obnovitelných zdrojů říkají, že systém zcela závislý na obnovitelné energetice představuje mnohá rizika. Že budeme zažívat blackouty nebo nebudeme mít dostatek energie, když Slunce nebude dostatečně svítit.

Rizika, jaká ve srovnání s tím představuje fosilní a jaderná energetika, jsou taková, že lidstvo úplně vymizí, bude zničeno. Obnovitelná energetika v sobě nikdy takové riziko nenese. Máte pravdu, že třeba o blackoutu se hodně diskutuje. Ale takové argumenty opět pocházejí od lidí pracujících ve fosilní a jaderné energetice. Ve světě ale už existují důkazy, že se bez starého systému bez problému obejdeme, takže takové argumenty se určitě nezakládají na pravdě.

Pokud budeme chtít, aby systém založený na obnovitelných zdrojích energie fungoval po celém světě, jak důležitá bude v tomto ohledu mezinárodní spolupráce?

Aby takový systém fungoval a my měli dostatek energie každou jednotlivou hodinu po celý rok, je možné jen tehdy, pokud učiníme mnoho decentralizovaných investic do našich regionů, našich obydlí, do našich větších i menších měst. Abychom ale vyvážili fluktuaci, je jednodušší vytvořit velká energetická propojení.

V České republice by to mohlo být třeba spojení se severskými zeměmi, kde je mnoho větrných elektráren. Podobná energetická propojení se už budují. Je ale samozřejmě jednodušší, pokud energetickou soběstačnost zajistíme na úrovní menších regionů. A měli bychom k tomu použít všechny dostupné možnosti.

Třeba v obcích nám fluktuaci energie pomůže vyvážit mix dostupných technologií, jako jsou bateriové systémy, vodík, nové technologie pro uchovávání energie apod. Tímto mixem zajistíte dostatek energie, se kterou můžete hospodařit. A pouze nepatrnou zbývající část můžou vykrýt a zajistit velké elektrárny.

'Zisk nebyl na straně lidí'

Mluvil jste o decentralizaci. Mění se tedy nějak způsob, jak energii z obnovitelných zdrojů používáme?

Kompletně se mění. Starý tradiční energetický systém byl takový, kde energii vyrábějí velké monopoly a ty ji pak prodávají lidem. Zisk tak nebyl na straně lidí, ti museli pouze platit. U obnovitelné energetiky, pokud je decentralizovaná, se ze spotřebitelů stávají zároveň producenti.

Mohou výrobou a produkcí energie vydělávat peníze, ty pak mohou šetřit, pokud sami nechtějí energii používat. Kompletně se to proměnilo, už zde není monopol, ale decentralizovaný systém, ve kterém můžou profitovat miliony lidí a ne pouze jen některé velké společnosti.

Používání obnovitelných zdrojů energie jde také ruku v ruce s vývojem technologií – s výzkumem. Podporuje vláda dostatečně právě výzkum a vývoj v této oblasti?

Ano, mnoho investic z veřejných peněz podporuje výzkum. Je to samozřejmě důležité, aby se obnovitelné zdroje dostaly do popředí. Na druhé straně je zde ale i silná podpora výzkumu jaderné energetiky. Konkrétně jde třeba o jadernou fúzi, ale ta nám v dalších desetiletích žádnou elektřinu nepřinese, na to je příliš pozdě.

Proto bychom se měli stále více soustředit na výzkum právě v oblasti obnovitelné energetiky a energetické účinnosti. Výzkum ale samozřejmě není vše. Pokud univerzity dosáhnou ve svém výzkumu uplatnitelných výsledků, musíme je podpořit, aby se nové technologie dostaly na trh.

Existuje totiž celá řada technologií, které na trh nepronikly. Pak je potřeba zavést například už zmíněný feed-in tarif, který umožní investorům nové technologie a jejich uvedení na trh za výhodných podmínek podpořit.