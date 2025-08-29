Roztomilá a hravá, taková jsou dvě koťata jaguarundi v Zoo Praha. První, která se narodila v rezavé barvě
Společně dovádí, číhají a zkouší trpělivost svých rodičů. V Zoo Praha mohou návštěvníci nově pozorovat dvě roztomilá koťata jaguarundi. Ačkoli pražská zoo chová tyto jihoamerické kočkovité šelmy už od devadesátých let, dvojčata s tzv. fox genem jsou k vidění vůbec poprvé. Jaguarundi se totiž přirozeně vyskytují v různých barevných formách – šedohnědé, černé a právě zlatavé.
„Koťata se narodila 7. července samici Blanche a samci Chacovi. Výborně prospívají a nedávno začala přijímat i pevnou stravu, takže už nic nebránilo tomu, aby je mohli spatřit i návštěvníci,“ říká kurátor chovu savců Pavel Brandl. „Jaguarundi jsou výjimeční svými hlasovými projevy, zejména typickým pískáním, které připomíná ptačí hlas,“ přibližuje.
Letošní potomci jsou teprve druhým vrhem páru samice Blanche a samce Chaca. Jaguarundi jsou společenštější než ostatní druhy kočkovitých šelem, a samec tak může bez problémů zůstat s partnerkou i během odchovu.
Návštěvníci Zoo Praha je mohou vídat, jak spí všichni společně v jednom klubku nebo jak si hrají ve výběhu v expozici Jihoamerických šelem. Odchovy v evropských zoo jsou spíše vzácné. Loňské mládě stejného páru bylo dokonce jediné v Evropě.
Za potravou se jaguarundi – zpravidla úspěšný lovec – vydává ve dne i v noci. Jeho blízkou příbuznou je puma, zatímco jinou majestátní šelmu evokuje svým jménem. Jde však o malou kočkovitou šelmu, která člověku není nebezpečná.
Svým protáhlým tělem a plochou hlavou je jaguarundi dokonale přizpůsobený pohybu v hustém podrostu. Ačkoli zatím není ohroženým druhem, jeho počty podle Červeného seznamu IUCN klesají a oblastně přichází o své přirozené prostředí.
Zoo Praha chová jaguarundi od roku 1993. Tehdejšímu páru se podařilo odchovat jedno mládě až v roce 2000, i tak se však jednalo o velký chovatelský úspěch. Další potomci přišli v Zoo Praha na svět v letech 2009 a 2013. Po dlouhé pauze pak přivítal svého potomka až loni současný pár – samec Chaco a samice Blanche.